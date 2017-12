La France se trompe de cible

La France n’est plus souveraine, doit s’aligner sur les décisions de l’UE, OTAN, USA, Israel et ses alliés des Pays du Golfe aux profits de ses propres intérêts

Dans la situation actuelle, où la France ne vit pas ses meilleurs jours sur le plan économique et politique et où le risque d’attaques terroristes est la préoccupation majeure des Français, on pourrait s’attendre à ce que l’Iran soit considéré par les Français comme un ami et un allié privilégié.

Car non seulement l’Iran est l’une des forces qui ont combattu et affaibli le plus efficacement Daech, qui est la principale source de terreur et l’auteur des attaques terroristes à Paris, Nice et ailleurs en France ; mais ce pays, avec une population de 80 millions d’habitants et une forte pénétration des produits français tels que Peugeot sur le marché iranien, offre aussi des débouchés intéressants.

Comment expliquer que la France se range au côté de Riyad, le mécène de Daech, et comment expliquer les propos hostiles du ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, vis-à-vis de l’Iran ?

André Chamy, juriste et expert politique, nous répond.

presstv.com