Deux bases permanentes russes en Syrie

L’Otan avait du mal à contenir sa rage en assistant à la proclamation russe d’une victoire sur Daech

Strategika 51

Le retrait partiel des forces aérospatiales russes de Syrie n’inclut pas les unités relevant du commandement des opérations spéciales et la logistique, dont le réacteur nucléaire alimentant en énergie électrique la base aérienne de Hmemim ou encore les batteries de missiles antinavire SS-N défendant la base maritime de Tartous.

La Russie maintiendra en Syrie deux bases permanentes en vertu d’Accords bilatéraux avec ce pays.

Les moyens de production d’énergie électrique pour la base aérienne de Hmeimim ont été transportés dès le debut de l’intervention russe en 2015 par un navire cargo ayant accosté à Tartous. Nos sources évoquent entre autres un réacteur nucléaire d’un type récent.

L’Otan avait du mal à contenir sa rage en assistant à la proclamation russe d’une victoire sur Daech mais en réalité Washington et ses alliés comme Londres et Paris prennent acte de l’échec de leur approche hybride en Syrie, vu que leur principal outil, le terrorisme pseudo-islamique (prébendé), vient de subir une déroute historique face à l’alliance formée par la Chine, l’Iran, la Russie, la Syrie et le Hezbollah libanais.

strategika51