La Corée du Nord a montré au monde qu’aucune sanction ne peut l’empêcher d’avancer sur la route d’une puissance nucléaire

Dec. 12, Juche 106, 2017. Tuesday

Les autorités sud-coréennes, désespérées par le succès du tir d’essai de l’ICBM Hwasong-15 de Corée du *Juche, s’affairent à publier une « résolution critique du Nord » et à prendre des « contre-mesures », tout en laissant échapper une vague de vitalité telle que « provocation » et « menace ».

Pendant ce temps, ils ont téléphoné à leurs maîtres américains et japonais pour leur demander de « dissuader les provocations en se basant sur la position de défense commune » et de « faire pression au maximum ».

C’est un acte d’idiots qui n’ont pas compris comment la dignité et la souveraineté de la nation sont défendues et comment la paix et la stabilité sur la péninsule coréenne sont garanties.

A travers l’essai réussi de l’ICBM Hwasong-15, la *RPDC a clairement montré au monde qu’aucune sanction, aucun blocus et aucun mouvement militaire ne peuvent l’empêcher d’avancer sur la route d’une puissance nucléaire du Juche, et a pleinement démontré sa puissance inépuisable capable de frapper l’ensemble du continent américain.

La confrontation insouciante des marionnettes avec la RPDC ne fera qu’ajouter à la haine de son armée et du peuple contre eux cent fois et précipitera leur misérable destruction.

Leur recherche de la confrontation avec des compatriotes du Nord, en collusion avec des forces extérieures, qui tournent le dos à leur nation, n’est rien de plus qu’un acte stupide qui saute aux yeux.

