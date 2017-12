Vladimir Poutine visite ses troupes en Syrie

Le président Bachar al-Assad rencontre son homologue russe Vladimir Poutine.

Damas / Le président Bachar al-Assad a rencontré ce matin son homologue russe Vladimir Poutine dans la base militaire de Hmeymim.

Les deux présidents Assad et Poutine ont passé en revue les forces militaires dans la base, en présence du ministre russe de la défense et du chef d’Etat-major de l’armée arabe syrienne.

Le président Poutine a donné ses ordres d’entamer les préparatifs pour le retrait des forces russes de la Syrie, ajoutant que si les terroristes s’étaient apparus à nouveau, on va leur apporter un coup comme ils n’avaient jamais vu.

Le président al-Assad a remercié son homologue russe pour la participation efficace de la Russie à la lutte contre le terrorisme en Syrie, soulignant que le peuple syrien n’oubliera pas ce que les militaires russes avaient fait pour affronter les terroristes.

Le président al-Assad a ajouté que la mémoire des martyrs des deux armées, syrienne et russe, et leurs sacrifices resteront la phare pour les prochaines générations.

«Les prochaines générations qui liront cette guerre ne feront pas la distinction entre un martyr syrien ou russe et les sacrifices consentis par les héros des deux parties incarnent la plus noble bataille face au terrorisme où le sang est mêlé pour purifier notre terre de l’abomination des mercenaires qui voulaient détruire notre patrie», a ajouté le président al-Assad.

Le président al-Assad a précisé que la visite de son homologue russe constitue une opportunité pour discuter de la prochaine étape de la lutte contre le terrorisme et du processus politique en Syrie.

L.A./R.B.

sana.sy

The President has visited the Khmeimim airbase in Syria, where he ordered the withdrawal of the Russian group of forces from Syria https://t.co/WG7MimMrmT

— President of Russia (@KremlinRussia_E) 11 décembre 2017