«La Russie s’approprie la victoire contre Daech»? Un sénateur russe répond à Le Drian

Le Drian et sa clique Hollande, Fabius nous racontent des bobards! A vrai dire, leur armée terroriste Front Al-Nosra s’est fait destroy par «SyrianArmy» et «RussianArmy»! HaHaHa! 💥⚠️😆😅😂

Au lieu d’accuser la Russie de s’être approprié la victoire sur Daech en Syrie, le ministre français des Affaires étrangères auraient dû évaluer «les malheurs» que les actions de la coalition internationale ont apportés au peuple syrien, estime le sénateur russe Franz Klintsevitch.

Les récents propos du chef de la diplomatie française qui a déclaré que la Russie s’était approprié la victoire sur Daech ont étonné Franz Klintsevitch, le premier vice-Président de la commission de la Défense du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe) qui n’a pas tardé à réagir.

«Le ministre français des Affaires étrangères répète comme un perroquet les paroles de certains généraux américains qui ne brillent guère par leur intelligence […] Tous ce que nous voyons en Syrie ce sont les victoires des troupes gouvernementales appuyées par les Forces aérospatiales russes», a-t-il indiqué.

Le sénateur a également ajouté que les actions de la coalition internationale anti-Daech dirigé par les États-Unis posent beaucoup de questions.

«Ils n’ont rien fait. Ils versaient une énorme quantité de bombe sur des cibles où il y n’avait rien. Ils bombardaient le désert, des montagnes et des ruines. Mais là où il fallait agir, ils ne regardaient pas s’il y avait des civiles ou non. Ils ont apporté un malheur tel, qu’il est difficile de l’imaginer. Et tout le temps il se vente d’une victoire», a-t-il conclu.

Auparavant, Jean-Yves Le Drian a déclaré à BFMTV que la Russie s’était approprié la victoire contre Daech tandis que le rôle essentiel a été joué par les forces de la coalition internationale.

fr.sputniknews.com

Le Drian, la France, Hollande, Fabius, le gouvernement français a armé et fait allégeance au groupe terroriste Front Al-Nosra en 2012 pour tuer le Président de la Syrie, Assad, yandex

Beaucoup d’articles en parlent de cette période d’une intervention en Syrie, il y a eu un film en réel de tir missile Israel simulant un tir venu de Syrie, détruit par anti-missile USA, les puissants radars russes ont analysé tout le schéma du tir venu d’Israel et du tir ant-missile du navire américain qui se trouvait en Méditerranée, les analyses ont déduit la « méthode de Powell d’Irak »!!!, les Forces armées de la Fédération de Russie n’ont pas mordu à l’hameçon pfffff!!!!, et la Russie en 2013, par sa force navale en méditerranée a bloqué la décision de Obama à la guerre en Syrie, donc Hollande…! Yandex