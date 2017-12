4 bombardiers chinois interceptés par 12 chasseurs japonais

Chef Xi, oui Chef Poutine! Alors, tu friquotes avec les «Banzaï de japonais» ! Mais non! Je rigole! HaHaHa! 🤓😅😂

WRITTEN BY HENRI KENHMANN

En l’espace de trois jours, l’armée chinoise ont franchi deux fois la première chaîne d’îles en envoyant des avions militaires et des flottes pour pénétrer dans le Pacifique de l’ouest, obligeant leurs homologues japonais et taïwanais de réagir – On apprend par exemple que lors de la traversée de ce samedi 9 Décembre, les quatre bombardiers H-6Kchinois, portés chacun deux missiles de croisière longues portées, ont été interceptés par douze chasseurs japonais de type F-15J.

Le communiqué officiel publié par l’Etat-major de l’armée japonais n’a pourtant pas donné ce niveau de détails et indique simplement que « des chasseurs » ont été dépêchés sur place quand les quatre bombardiers et un avion de brouillage électronique Y-8G ont survolé le détroit de Miyako, en dehors de l’espace aérien japonais. Ce sont des visiteurs participants au Churashima Air festival, à la base aérienne de Naha sur l’île d’Okinawa se trouvant près du détroit de Miyako, qui ont vu décoller d’urgence les F-15J et deux AWACS E-2C au moment du passage de l’escadrille chinoise.

Le Ministère taïwanais de la Défense vient aussi apporter ses pièces de puzzle en mentionnant, dans un court communiqué paru dans leur site ce samedi, que les bombardiers de l’armée de l’air chinoise ont en fait été escortés par plusieurs chasseurs Su-30MKK, un détail curieusement absent dans rapport de l’armée japonaise.

Si on s’appuie maintenant uniquement sur les déclarations officielles des autorités militaires du Japon et du Taïwan, l’armée chinoise a effectué pas moins de 17 percées aériennes de la première chaîne d’îles pour entrer dans la vaste zone du Pacifique de l’Ouest, dont 9 entre elles passaient par deux détroits au même temps.

La cible de ces sorties n’est clairement pas l’île de Taïwan, les moyens basés au sol sur le côte Est de la Chine sont humblement suffisants et surtout moins risqués, mais toute intervention possible de l’armée américaine pour venir en aide si un conflit armée entre la Chine continentale et le Taïwan s’éclate. Ces multiples traversées aériennes et navales seraient donc des simulations dans le cas où l’armée chinoise sera « contrainte » de déployer ses moyens au-delà de la première chaîne d’îles pour repousser les renforts américains.

