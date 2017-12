Croyez vous que la France enverra nos soldats combattre en tenue de chez «Bar-Tabac-Loto Le Salutaire»! en tong, pardi! HaHaHa! 🎉🍹⛱😆😅😂

Le blog de Jean-Yves Nau, journaliste et docteur en médecine fait état du « buzz »

Elle aura fait le buzz, sur les réseaux sociaux et aux comptoirs, cette intervention du remuant François Ruffin journaliste devenu député (La France Insoumise, Somme). Il a a pris, hier, la parole devant ses collègues de l’Assemblée nationale – à l’occasion d’un débat sur le football professionnel et en portant le maillot de la commune d’Eaucourt-sur-Somme.

Le « Bar-Tabac-Loto Le Salutaire » peut-on voir sur les infinies duplication de la vidéo. « Aux couleurs de l’un de ces bar-tabacs ruraux ou de quartiers qui aident les équipes de sport locales, observe le site des buralistes français. Le sport du peuple, la proximité des joies simples et de l’exploit pour soi. Et un rappel au règlement, avec perspectives de sanctions, pour le député. Lecture à suivre ici

Ruffin, faux prolo, par sa tenue à l’Assemblée Nationale démontre un mépris de classe, humilie ceux qu’ils représentent et insulte les institutions. Outrances et caricatures au service du buzz voilà la marque de fabrique des députés insoumis. pic.twitter.com/YvkT9qeaTo — Lydia Guirous (@LydiaGuirous) 7 décembre 2017

Je remercie @LydiaGuirous pour ce tweet, l’article fait éloge du buzz, venant d’un journaliste et docteur en médecine, me semblerait un manque de « vitamine C », néanmoins, Yandex donne le droit de respecter tous les auteurs et toutes les auteures.