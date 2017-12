Le leader du Hezbollah Hassan Nasrallah a déclaré, lors d’un discours télévisé jeudi, que le Hezbollah soutient l’appel du Mouvement Hamas palestinien pour une » nouvelle Intifada » contre Israël en Palestine. L’Intifada a été déclarée en protestation contre la décision du président étatsunien Donald Trump de reconnaître la ville de Jérusalem comme la capitale d’Israël.

La réponse la plus importante serait un soulèvement palestinien et un sommet islamique qui déclarerait Jérusalem capitale éternelle de la Palestine… Nous soutenons l’appel à une nouvelle intifada palestinienne [soulèvement] et à l’escalade de la résistance qui est la plus grande, la plus importante et la réponse la plus importante à la décision étatsunienne« , a déclaré Nasrallah lors de son discours, selon la chaîne de télévision libanaise Naharnet.