Jérusalem Al Qods: Présidence de la République arabe syrienne

L’avenir de Jérusalem n’est pas spécifié par un État ou un Président, mais est déterminé par son histoire et la volonté et la détermination fidèle à la question palestinienne qui demeureront vivants dans la conscience de la nation arabe jusqu’à la création d’un État palestinien avec Jérusalem comme capitale.

Syrian Presidency

Adaptation Yandex

— President of Russia (@KremlinRussia_E) 5 décembre 2017

Telephone conversation with President of Palestine Mahmoud Abbas https://t.co/eAt4dCCjFW

Au cours de la discussion sur le processus de règlement du Proche-Orient, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie soutenait par principe la reprise immédiate des pourparlers directs israélo-palestiniens sur toutes les questions litigieuses, y compris le statut de Jérusalem, en vue de prendre des décisions équitables et à long terme dans l’intérêt des deux pays.

L’importance de l’accord entre le Fatah et le Hamas pour renforcer l’unité palestinienne, signé au Caire en octobre 2017, a été soulignée.

Les questions actuelles de coopération bilatérale ont été débattues dans le cadre des accords conclus lors du sommet russo-palestinien de Moscou en mai 2017.

Les deux présidents ont convenu de maintenir le contact personnel.

I fulfilled my campaign promise – others didn’t! pic.twitter.com/bYdaOHmPVJ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 décembre 2017