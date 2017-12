🔴Europe : Plusieurs Millions de Migrants sont en Route

«Un exode africain de proportion biblique impossible à arrêter»

by Soeren Kern

Plus de six millions de migrants campent, dans diffĂ©rents pays autour de la MĂ©diterranĂ©e, en attendant de s’embarquer pour l’Europe indique un rapport confidentiel du gouvernement allemand transmis Ă Â Bild . « Tous les jeunes ont des tĂ©lĂ©phones portables ; ils peuvent voir ce qui se passe dans d’autres parties du monde, et cela agit comme un aimant. » – Michael Møller, directeur du bureau des Nations Unies Ă Genève . « Les mouvements migratoires les plus importants sont Ă venir : la population de l’Afrique va doubler dans les prochaines dĂ©cennies … Le Nigeria [passera] Ă 400 millions d’habitants. A l’ère numĂ©rique, de l’Internet et des tĂ©lĂ©phones mobiles, tout le monde connaĂ®t notre prospĂ©ritĂ© et notre mode de vie … Huit Ă dix millions de migrants vont prendre la route. » – Gerd MĂĽller, ministre allemand du dĂ©veloppement.



Le sommet Union africaine-Union europĂ©enne (UA-UE), qui a eu lieu à Abidjan, (CĂ´te d’Ivoire), les 29 et 30 novembre 2017, s’est soldĂ© par un Ă©chec retentissant. Cinquante-cinq dirigeants africains et vingt-huit dirigeants europĂ©ens ont Ă©tĂ© incapables de se mettre d’accord sur un minimum de mesures capables d’empĂŞcher plusieurs dizaines de millions de migrants africains d’embarquer pour l’Europe.

MalgrĂ© de grandes attentes et de grandes dĂ©clarations, la seule dĂ©cision concrète de cette rencontre d’Abidjan a Ă©tĂ© la promesse d’Ă©vacuer 3 800 migrants africains bloquĂ©s en Libye.

Plus de six millions de migrants campent dans les pays autour de la MĂ©diterranĂ©e, attendant le moment opportun pour gagner l’Europe, indique un rapport confidentiel du gouvernement allemand rĂ©vĂ©lĂ© par Bild. Selon ce rapport, un million de personnes attendent en Libye ; un autre million est positionnĂ© en Egypte, 720 000 en Jordanie, 430 000 en AlgĂ©rie, 160 000 en Tunisie et 50 000 au Maroc. En Turquie, plus de trois millions de migrants sont contenus par le prĂ©sident turc Recep Tayyip Erdogan en raison de l’accord signĂ©Â avec l’UE.

L’ancien chef de l’ambassade britannique Ă Benghazi, Joe Walker-Cousins, a prĂ©venu qu’un million de candidats au dĂ©part en provenance de diffĂ©rents pays d’Afrique ont dĂ©jĂ pris la route pour la Libye puis l’Europe. Les efforts de l’UE pour former une garde cĂ´tière libyenne lui paraissent Ă la fois « trop peu et trop tard ». « Mes informateurs dans la rĂ©gion me disent qu’au moins un million de migrants, sinon plus, sont dans le pipeline depuis l’Afrique centrale et la Corne de l’Afrique. »

Le prĂ©sident du Parlement europĂ©en, Antonio Tajani, a dĂ©clarĂ©Â que l’Europe « sous-estime » l’ampleur et la gravitĂ© de la crise migratoire et que « des millions d’Africains » inonderont le continent dans les prochaines annĂ©es si des mesures urgentes ne sont pas prises.

Dans une interview Ă Â Il Messagero, Tajani a dĂ©clarĂ©Â qu’un exode « de proportions bibliques impossible d’arrĂŞter » se produira si l’Europe ne parvient pas Ă rĂ©soudre le problème maintenant :

« Croissance dĂ©mographique, changement climatique, dĂ©sertification, guerres, famine en Somalie et au Soudan : tels sont les facteurs qui forcent au dĂ©part. « Quand les gens ont perdu espoir, ils prennent le risque de traverser le Sahara et la MĂ©diterranĂ©e parce que les dangers qu’il encourent en restant sont pires. Si nous n’affrontons pas ce problème, nous allons nous retrouver avec plusieurs millions de personnes Ă notre porte d’ici cinq ans. « Aujourd’hui, nous essayons de rĂ©soudre le problème posĂ© par quelques milliers de personnes, mais une stratĂ©gie sera nĂ©cessaire pour gĂ©rer plusieurs millions de personnes. »

Quelques jours avant le sommet UA-UE, Tajani a appelĂ© Ă un « plan Marshall pour l’Afrique » – un plan d’investissement Ă long terme de 40 milliards d’euros pour stimuler l’Ă©ducation et l’emploi sur le continent afin de dissuader les gens de partir. Il a mis en garde contre la croissance dĂ©mographique en Afrique qui reprĂ©sente une « bombe » qui poussera des millions d’Africains vers l’Europe. « Sans stratĂ©gie, nous aurons le terrorisme, l’immigration clandestine, l’instabilitĂ© », a-t-il dĂ©clarĂ©.

D’ici 2050, la croissance de la population mondiale sera tirĂ©e par l’Afrique pour plus de la moitiĂ©Â indique le rapport de l’ONU « World Population Prospects : The 2017 Revision » (RĂ©vision des Perspectives dĂ©mographiques mondiales de 2017). La population africaine devrait augmenter de 1,3 milliard, passant de 1,2 milliard en 2017 Ă 2,5 milliards en 2050. Entre 2017 et 2050, 26 pays africains verront doubler la taille de leur population.

Le Nigeria, septième pays le plus peuplĂ© du monde selon l’ONU, concentrera Ă lui seul une grande partie de cette croissance dĂ©mographique. D’ici 2050, le NigĂ©ria aura plus d’habitants que les États-Unis et deviendra le troisième pays le plus peuplĂ© au monde, derrière l’Inde et la Chine (la population de l’Inde devrait dĂ©passer celle de la Chine d’ici 2024).

A partir de 2050, l’Afrique devrait ĂŞtre la seule rĂ©gion au monde Ă connaĂ®tre une « croissance dĂ©mographique substantielle » – la part du continent dans la population mondiale passant alors de 17% en 2017 Ă 40% en 2100, selon le rapport.

L’Afrique est actuellement le continent le plus jeune du monde : 60% de la population africaine a moins de 25 ans, contre 32% en AmĂ©rique du Nord et 27% en Europe.

Les 28 États de l’UE ont un PIB de 18 000 milliards de dollars, soit neuf fois plus que les 2 000 milliards de dollars de l’Afrique.

Michael Møller, directeur du bureau des Nations Unies Ă Genève, pense que l’Europe doit se prĂ©parer Ă l’arrivĂ©e de millions de migrants en provenance d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient. Dans une interview Ă Â The Times, Møller, un Danois, a dĂ©clarĂ©Â :

« Nous avons assistĂ© Ă l’une des plus grandes migrations humaines de l’histoire et le phĂ©nomène n’en est qu’Ă ses dĂ©buts. Les jeunes ont tous des tĂ©lĂ©phones portables et ils peuvent voir ce qui se passe dans d’autres parties du monde, et cela agit comme un aimant. »

Le ministre allemand du développement, Gerd Müller, a fait écho à  cet avertissement:

« Des mouvements migratoires plus importants encore nous attendent : la population de l’Afrique va doubler au cours des prochaines dĂ©cennies ; l’Egypte atteindra 100 millions d’habitants, et la population du Nigeria croitra jusqu’Ă 400 millions de personnes. A l’ère numĂ©rique avec Internet et les tĂ©lĂ©phones mobiles, tout le monde connaĂ®t notre prospĂ©ritĂ© et notre style de vie. »

MĂĽller a ajoutĂ© que seulement 10% des personnes qui ont pris la route sont arrivĂ©es en Europe : « huit Ă dix millions d’autres migrants sont en chemin ».

Dans le Financial Times, Gideon Rachman a posé les termes de la difficile équation européenne :

« L’Europe peut considĂ©rer les mouvements migratoires comme un Ă©vĂ©nement inĂ©vitable et s’en accommoder. Après tout, les Ă©conomies endettĂ©es d’Europe ont besoin d’une injection de jeunesse et de dynamisme. Qui soignera les personnes âgĂ©es dans les maisons de retraite et qui construira des immeubles si ce n’est les immigrants venus des quatre coins de la planète? « Toutefois, mĂŞme les EuropĂ©ens qui plaident en faveur de l’immigration ont tendance Ă soutenir que, bien entendu, les nouveaux venus devront se plier aux « valeurs europĂ©ennes ». Ce qui est quelque peu irrĂ©aliste … La majoritĂ© des immigrants du Moyen-Orient et d’Afrique apporteront avec eux des attitudes culturelles conservatrices et sexistes Et quelques cours d’Ă©ducation civique ne corrigeront le problème qu’Ă la marge … « Il n’est pas exclu que les nations insulaires de l’ocĂ©an Pacifique, comme le Japon ou l’Australie, rĂ©ussissent Ă contrĂ´ler l’immigration. Mais la tâche sera impossible Ă l’UE qui fait partie d’une masse continentale eurasienne et n’est sĂ©parĂ©e de l’Afrique que par l’Ă©troite Ă©tendue de la MĂ©diterranĂ©e. »

fr.gatestoneinstitute.org

Original Gatestone Institute

Soeren Kern est Senior Fellow de l’ Institut Gatestone de New York .

Photo – Des migrants qui ont quittĂ© la Libye pour l’Europe attendent d’ĂŞtre secourus par l’Ă©quipage de la station d’aide offshore (MOAS) du navire Phoenix le 18 mai 2017 au large de Lampedusa, en Italie. (Photo par Chris McGrath / Getty Images)