Fin de la mission russe en Syrie

Merci Poutine

« La mission consistant à détruire Daech en Syrie a été accomplie par les forces armées russes », a déclaré le chef d’état-major de l’armée russe, le général Sergueï Roudskoï, lors d’un point de presse.

L’officier russe a souligné qu’à ce jour, pas un seul établissement ou district ne reste sous le contrôle du groupe terroriste Daech dans le pays. Cependant, de petites poches de résistance terroriste peuvent encore être découvertes, « sous réserve de leur destruction par les forces gouvernementales syriennes », a-t-il ajouté.

« Maintenant que ce groupe terroriste a été éliminé en Syrie, les troupes russes vont concentrer leurs efforts sur la restauration d’une vie paisible dans le pays et sur l’observation du cessez-le-feu par toutes les parties », a indiqué le général Roudskoï.

Roudskoï a rappelé qu’au cours du dernier mois, on avait assisté à la libération de la ville d’Abou Kamal et d’un certain nombre d’autres localités sur les rives de l’Euphrate et que la dernière semaine, les troupes gouvernementales syriennes soutenues par les forces aériennes russes avaient complètement libéré les zones situées au nord-ouest de la ville d’Abou Kamal.

Mercredi, le président russe, Vladimir Poutine, a annoncé la destruction complète des terroristes le long des deux rives de l’Euphrate. Poutine a déclaré que dans l’ensemble, les opérations syriennes et russes dans la région se sont terminées par l’« expulsion complète des terroristes ».

presstv.com