La Syrie met en garde Israël contre l’impact de la poursuite de ses attaques flagrantes

Le gouvernement de la République arabe syrienne met en garde à nouveau «Israël»

A.Chatta

Damas / La Syrie a appelé de nouveau le Conseil de sécurité à condamner les attaques israéliennes flagrantes et à prendre des mesures “décisives et immédiates” pour mettre fin à ces attaques et demander des comptes à « Israël » pour son terrorisme et pour son soutien au terrorisme qui ravive la situation dans la région et le monde.

Dans un message qu’il a adressé aujourd’hui au Secrétaire général de l’ONU et au président du Conseil de sécurité, le ministère des AE et des Expatriés a dit que les autorités de l’occupant israélien avaient mené deux attaques aux missiles contre la République arabe syrienne, dont la première s’était produite le samedi, le 2 décembre 2017, à 00h30 contre une position militaire de l’armée arabe syrienne à Kiswa dans le gouvernorat de la banlieue de Damas et la deuxième était survenue le lundi, le 4 décembre 2017, à 23h30 contre une autre position militaire à Jemraya dans le gouvernorat de la banlieue de Damas.

Et le ministère d’ajouter : « Ces deux attaques ont été menées simultanément avec des attaques aux roquettes et aux obus de mortier menées par les réseaux terroristes armés contre Damas et sa banlieue et qui y ont fait des dégâts matériels ».

Le ministère a fait savoir que les attaques menées par « Israël » et les réseaux terroristes constituent une preuve flagrante de la coordination, du partenariat et de l’alliance entre le terrorisme israélien et le terrorisme des deux réseaux de « Daech » et du Front Nosra et des autres réseaux terroristes.

« Les autorités de l’occupant israélien, en attaquant la République arabe syrienne, transgressent la résolution du Conseil de sécurité N°350 de l’an 1974 sur la séparation des forces et œuvrent pour empêcher l’armée arabe syrienne de poursuivre la réalisation de ses accomplissements contre les partenaires d’ « Israël » et de ses agents des réseaux terroristes, en particulier « Daech » et le Front Nosra », a-t-il fait noter.

Et le ministère de conclure : « Le gouvernement de la République arabe syrienne met en garde à nouveau « Israël » contre la poursuite de ses attaques contre la République arabe syrienne et de son soutien permanent aux réseaux terroristes armés ».

sana.sy