La Syrie complètement libérée de Daech, les derniers terroristes écrasés à Deir ez-Zor

Chef Poutine – L’opération sur l’Euphrate s’est terminée par la défaite complète des terroristes

C’est la fin de Daech en Syrie: comme l’a annoncé ce mercredi l’état-major des Forces armées russes, le pays est complètement libéré du joug de cette organisation terroriste.

La Syrie est complètement libérée du joug de Daech, les derniers terroristes ont été écrasés par les troupes du général Souheil al-Hassan dans le gouvernorat de Deir ez-Zor, a annoncé ce mercredi le chef de l’état-major des Forces armées russes, Valéri Guérassimov.

«L’ensemble des bandes de Daech encore présentes sur le sol syrien ont été anéanties. Quant au territoire lui-même, il a été libéré. Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou en a informé il y a une heure le commandant en chef, Vladimir Poutine», a-t-il déclaré intervenant devant des attachés militaires étrangers lors de son point de presse annuel.

Et de préciser qu’aujourd’hui même les troupes du général Souheil et du 5e corps des volontaires ont écrasé les derniers terroristes présents dans la province de Deir ez-Zor, libérant ainsi les agglomérations de Salhiyeh, d’Al-Hreyta et de Moussalaha. Elles ont ensuite fait la jonction avec les troupes gouvernementales progressant du sud.

«Ainsi, à ce jour, il n’y a plus de territoires contrôlés par Daech en Syrie», a constaté le chef de l’état-major.

fr.sputniknews.com

