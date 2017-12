Malgré les attaques israéliennes, l’armée syrienne continue de progresser près des hauteurs du Golan occupé

By Leith Fadel

BEYROUTH, LIBAN 13 h 10 – L’Armée arabe syrienne SAA ne semble pas avoir été mise en place par les derniers tirs de missiles israéliens sur ses positions, leurs forces ayant réussi à pénétrer plus profondément dans la poche de Hay’at Tahrir Al-Sham à Beit Jinn, près des hauteurs du Golan occupé.

Dirigée par leur 42e brigade d’élite de la 4e Division Mécanisée, l’armée syrienne a poussé au sud de Tal Barda’yah et récemment capturé le sommet de Tal Shehab.

Après une courte bataille avec les terroristes de Hay’at Tahrir Al-Sham*, l’armée syrienne a réussi à percer les défenses de ce dernier à Tal Shehab et à imposer le contrôle sur cette colline dans la région de Ghouta Ouest de Damas.

Grâce à cette avancée, l’armée syrienne se trouve maintenant à la périphérie nord de Mughar Al-Mir, dans l’attente des ordres de son haut commandement pour prendre d’assaut cette ville tenue par des jihadistes.

Front Al-Nosra *Hayat Tahrir al-Cham est formé le par la fusion de cinq groupes rebelles islamistes syriens : le Front Fatah al-Cham, le Harakat Nour al-Din al-Zenki, le Front Ansar Dine, le Liwa al-Haq et Jaych al-Sunna Hayat_Tahrir_al-Cham