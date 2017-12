L’Assemblée générale des Nations Unies demande à l’occupation israélienne de se retirer du Golan syrien

Selon le Président Vladimir Poutine, l’intégrité territoriale de la Syrie, une «nécessité absolue»

New York, l’Assemblée générale de l’ONU a appelé jeudi l’occupation israélienne à se retirer du Golan syrien occupé depuis le 4 juin 1967, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU.

L’Assemblée a adopté une résolution intitulée « Le Golan syrien », qui lui a été présentée sous le titre « L’État au Proche-Orient ».

L’Assemblée a condamné le non-respect par Israël de la résolution no 497 adoptée en 1981 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, affirmant que la décision d’Israël, rendue le 14 décembre 1981, d’imposer ses lois et son administration au Golan est nulle et non avenue. La souveraineté de la Syrie sur le Golan n’est pas négociable – Munzer, délégation permanente de la Syrie auprès de l’ONU Plus tôt, le Chargé d’affaires par intérim de la délégation permanente de la Syrie auprès de l’ONU, Munzer Munzer, a déclaré qu’Israël ignore toujours les résolutions internationales et refuse de rendre le Golan syrien occupé à la Syrie. Munzer a ajouté que les autorités d’occupation israéliennes poursuivent leurs politiques répressives dans le Golan syrien occupé et empêchent ses citoyens de construire leurs maisons sur leurs terres héritées de leurs ancêtres. « La Syrie réaffirme que sa souveraineté sur le Golan occupé ne fait l’objet d’aucune négociation ni d’aucun abandon et ne tombe pas sous le coup d’une prescription « , a souligné M. Munzer.

Il a ajouté que l’Assemblée générale des Nations Unies a, depuis sa 25ème session tenue en 1970 jusqu’à aujourd’hui, discuté de la situation au Moyen-Orient et a demandé à l’entité israélienne de mettre fin à son occupation des territoires arabes, notant que toutes les procédures israéliennes pour imposer ses lois, règlements et autorité sur Jérusalem et le Golan syrien occupé sont illégitimes, illégales et nulles. Munzer a déclaré que les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies vont dans le sens des résolutions numéros 487 (1980) et 497 (1981) du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Golan syrien occupé déclarant nulle et non avenue l’annexion israélienne de Jérusalem et du Golan syrien occupé. Il a ajouté que la réunion d’aujourd’hui coïncide avec le 100ème anniversaire de la Déclaration de Balfour émise par le gouvernement britannique dont les résultats dévastateurs sur le peuple palestinien et toute la région se poursuivent jusqu’ à ce jour, ainsi que l’occultation pendant un demi-siècle au cours de l’occupation israélienne des territoires arabes, au milieu d’un large soutien et de la protection par certains États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies fournis aux autorités d’occupation israéliennes leur donnant le pouvoir de renforcer encore leur présence dans la région, de refuser de mettre en œuvre des centaines de résolutions de l’ONU et de commettre des crimes et des violations des droits humains. Munzer a évoqué le fait qu’Israël n’avait pas imposé l’identité israélienne au peuple du Golan syrien occupé et ses pratiques inhumaines contre lui, telles que les arrestations arbitraires, la discrimination raciale et le durcissement du siège.

Il a insisté sur la nécessité de rappeler à la communauté internationale le Mandela syrien, le prisonnier Sedqi al-Maqt, qui a été de nouveau arrêté par les forces d’occupation israéliennes en mars 2017 après avoir passé 27 ans dans les prisons israéliennes et condamné à 14 ans de prison, exhortant la communauté internationale à ne ménager aucun effort pour le libérer avec le prisonnier Amal Abo Saleh et d’autres détenus dans les prisons israéliennes. Le diplomate syrien a déclaré que la pire violation commise par les autorités d’occupation israéliennes contre le peuple du Golan est la négation de ses droits humains, y compris le droit de rencontrer et de communiquer avec ses parents, sa famille et ses proches en Syrie, sa mère patrie, depuis plus de 50 ans, et d’empêcher les patients incapables de payer les frais de traitement de se rendre à Damas pour recevoir des soins gratuits dans ses hôpitaux. Plus ironiquement, les autorités d’occupation israéliennes empêchent le peuple du Golan d’exercer son droit de construire des maisons et de démolir celles qui existaient sous prétexte qu’il n’avait pas de licence, sans parler des violations culturelles et éducatives telles que l’exploitation de sites archéologiques et le vol de leur contenu, l’imposition de programmes d’études israéliens à enseigner dans les écoles et l’expulsion d’un grand nombre d’enseignants devant être remplacés par des enseignants israéliens.

Il s'étonne du silence international à l'égard des pratiques et mesures israéliennes, qui encourage les autorités d'occupation israéliennes à poursuivre leur démarche en fournissant toutes les formes d'appui aux groupes terroristes armés, y compris l'Etat islamique et Jabhat al-Nosra, notant que les forces israéliennes, le 3 novembre 2017, ont transporté des centaines de terroristes de Jabhat al-Nosra pour attaquer la ville de Hadar, tuant 17 civils et en blessant beaucoup d'autres. Le soutien israélien a dépassé les détails susmentionnés pour lancer des attaques aériennes contre différents sites en Syrie, a-t-il ajouté M. Munzer a déclaré que l'ONU a toujours une responsabilité historique qui est de corriger les choses et d'orienter la boussole dans la bonne direction en prenant des mesures immédiates pour mettre fin à l'occupation israélienne et forcer Israël à se retirer des territoires arabes, y compris du Golan syrien occupé, depuis le 4 juin 1967 et à respecter les résolutions 242,338,497 et 2334 du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'intégrité territoriale de la Syrie, une «nécessité absolue» selon Moscou L'intégrité territoriale de l'État syrien constitue une nécessité absolue qui ne doit pas être remise en cause, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.