La Syrie affirme avoir intercepté des missiles israéliens près de Damas

La défense aérienne de l’armée syrienne a intercepté et détruit au moins deux missiles israéliens ayant visé «une position militaire» dans la province de Damas, selon des informations rapportées par l’agence d’Etat syrienne Sana, le 2 décembre. «L’ennemi israélien a tiré à 00h30 [heure locale] plusieurs missiles sol-sol en direction d’une position militaire dans la province de Damas», a affirmé l’agence, ajoutant que les défenses aériennes de l’armée syrienne avaient pu faire face à l’«agression flagrante».

Celle-ci a cependant causé des dégâts matériels sur le site, selon la télévision d’Etat syrienne, citée par Reuters. Une source militaire citée par le site indépendant Al-Masdar affirme que plusieurs missiles ont été tirés sur un entrepôt militaire, et que certains ont atteint leur cible. De fortes explosions auraient été entendues entre les villes de Kesweh et Sahnaya

Celle-ci a cependant causé des dégâts matériels sur le site, selon la télévision d’Etat syrienne, citée par Reuters. Une source militaire citée par le site indépendant Al-Masdar affirme que plusieurs missiles ont été tirés sur un entrepôt militaire, et que certains ont atteint leur cible. De fortes explosions auraient été entendues entre les villes de Kesweh et Sahnaya.

Damas/ L’armée de l’air arabe syrienne a repoussé aujourd’hui une agression aux missiles sol-sol menée par l’ennemi israélien contre une position militaire dans la banlieue de Damas.

Des sources ont déclaré à SANA que l’ennemi israélien avait pris pour cible aujourd’hui à 12h:30, à plusieurs missiles sol-sol, une position militaire dans la banlieue de Damas, ajoutant que la défense aérienne avait repoussé l’attaque et détruit 2 de ces missiles.

Les sources ont fait savoir que l’agression israélienne avait causé des dégâts matériels sur place.

#Syria #Damascus 5 Israeli jet Missiles we’re fired and 3 were allegedly intercepted video of one of them being intercepted pic.twitter.com/uw2NAxDoof

— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) 1 décembre 2017