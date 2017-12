La nouvelle Influence de la Russie au Moyen-Orient

Les succès de la Russie en Syrie ont été reconnus – Staffan de Mistura, ONU

De nombreux rapports occidentaux parlent de la volonté du président russe Vladimir Poutine d’affaiblir le leadership mondial des Etats-Unis. Pour certains analystes américains, les efforts de Poutine ont reçu un soutien sans précédent et involontaire des politiques américaines. Le retrait du Partenariat transpacifique et de l’Accord de Paris sur le changement climatique a donné à la Chine, malgré les critiques internationales, une opportunité historique de mener le monde dans le secteur de l’environnement, d’autres soutiennent. D’autres voient la détermination du sort de la Syrie à Sotchi comme isolant les États-Unis.

Au cours des dernières années, le président Poutine a mené des actions internationales intensives à la recherche d’un règlement politique à la crise syrienne après avoir annoncé la défaite du terrorisme dans ce pays et le nettoyage de 98% du territoire syrien de Daech. Poutine a contacté de nombreux dirigeants, dont le président américain Donald Trump, le roi Salman bin Abdul Aziz, le président Abdel Fattah al-Sisi et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, au sujet de la question syrienne. Puis il a reçu le président Assad et a célébré la victoire de leur alliance contre Daech et les organisations terroristes. Les deux parties ont convenu de principes de base pour l’organisation du processus politique de règlement de la crise.

Lors de la réunion, le président Assad a déclaré que la Syrie était prête à dialoguer avec toutes les parties intéressées par une solution politique dans le pays, ce qui est un développement remarquable, compte tenu de ses positions antérieures vis-à-vis de l’opposition. Les Russes ont poussé pour la recherche de solutions de compromis à la crise. Un communiqué officiel russe a rapporté que Poutine a dit à Assad qu’il est maintenant nécessaire de parvenir à un règlement politique en Syrie, notant qu’Assad était prêt à travailler avec tous ceux qui veulent la paix et la stabilité en Syrie. Le président Poutine a organisé une réunion à Sotchi avec le président syrien, le ministère de la défense et l’état-major des forces armées russes, pour le présenter aux généraux et aux officiers qui ont aidé à «sauver» la Syrie des griffes du terrorisme. Le président américain a parlé d’un « grand » appel » avec son homologue russe. Le président américain a déclaré que cela avait duré une heure et demie, affirmant qu’ils cherchaient sérieusement la paix en Syrie. Mais la réunion la plus importante parrainée par la Russie était un sommet entre les Présidents russe et turc et iranien, qualifié par Erdogan de « crucial pour l’avenir du pays (Syrie) ». Certains l’ont même comparé à la conférence de Yalta.

Un autre signe de l’expansion de l’influence russe au Moyen-Orient a été l’accueil du président soudanais Omar al-Bashir lors de sa première visite en Russie. La discussion s’est concentrée sur de nombreux domaines, notamment la signature de contrats avec des sociétés russes pour explorer l’or et le pétrole dans de nouveaux champs au Soudan. La politique étrangère russe gagne de plus en plus d’influence, profitant du pouvoir déclinant de la politique étrangère américaine. L’astucieux ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov continue d’envoyer des signaux sur la vision de son pays dans les relations internationales, confirmant toujours que la Russie respecte ses obligations internationales, la liberté des peuples et n’intervient pas dans les affaires intérieures des États.

Les succès de la Russie en Syrie ont été reconnus par l’envoyé international. « Moscou a joué un rôle déterminant dans ce qui peut être considéré comme le véritable élan de la solution politique » a déclaré De Mistura à l’issue d’une rencontre avec le ministre russe de la Défense.

La Russie court contre le temps et parle d’une manière qui reflète une domination russo-iranienne dans la Syrie d’après-guerre. La Russie détermine maintenant l’admissibilité des pays à participer à la phase suivante, en excluant les pays européens, bien qu’il ait été dit à l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre dernier que 14 pays, principalement des pays occidentaux opposés à Assad, ne participeraient pas à la reconstruction de la Syrie jusqu’à ce qu’un «processus politique» n’impliquant pas Assad ait lieu. La même position a été adoptée par les États-Unis, dont la conseillère à la sécurité nationale, McMaster, a déclaré en octobre que «nous devrions nous assurer que pas un dollar, pas un dollar ne va reconstruire tout ce qui est sous le contrôle de ce régime brutal».

Il semble que les contrats de reconstruction iraient en grande partie aux entreprises associées à la Russie et l’Iran, qui soutiennent Assad. Le président a promis en novembre 2016 de donner la priorité aux Russes en matière de contrats. Les compagnies iraniennes liées à la Garde révolutionnaire ont déjà signé des contrats pour construire des réseaux téléphoniques et des installations minières. Les autorités ont déclaré que l’Iran construirait une raffinerie de pétrole en Syrie. Des bases militaires potentielles sont également sur la table.

Les experts estiment que la Russie et l’Iran ne peuvent pas se permettre de financer la reconstruction de la Syrie par eux-mêmes, un processus nécessitant près de 200 milliards de dollars. La Russie est susceptible de jouer le rôle de garde-barrière de la nouvelle Syrie, mais quel impact la Syrie aura-t-elle sur la présence politique et militaire russe au Moyen-Orient et le grand jeu moderne avec les États-Unis? Quel est l’avenir de ses relations avec l’Iran et la Turquie et le dit « pacte » qui impliquerait l’Irak et d’autres pays de la région? Quelle est la position des États-Unis et de leurs alliés régionaux à cet égard? La Russie a-t-elle abandonné ses partenaires du Golfe pour les relations stratégiques entretenues avec l’Iran ou peut-elle trouver un équilibre à cet égard?

salemalketbi.com

Salem Al Ketbi, chercheur et écrivain et analyste politique émirati

Dr. Al Ketbi a obtenu un doctorat en droit publique et sciences politiques de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, à l’université Hassan II de Casablanca, pour sa thèse intitulée « la propagande et le leadership politiques et religieux dans les réseaux sociaux au monde arabe »