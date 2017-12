Corée du Nord: Le Hwasong-15 est capable de frapper la totalité du territoire américain

Avec le lancement du Hwasong-15 ( missile balistique intercontinental de type Mars-15), l’ICBM le plus développé de la panoplie balistique de la Seconde Artillerie, la Corée du Nord vient d’affirmer qu’elle vient d’achever la construction d’une force nucléaire d’État, qualifié de grande cause historique du pays.

Selon Pyongyang, « le système d’armes de type ICBM Hwasong-15 est un missile intercontinental équipé d’une ogive lourde extra-large capable de frapper la totalité du territoire continental américain ».

D’après Pyongyang, le missile aurait atteint une altitude record de 4.475 kilomètres dans l’espace suivant une trajectoire verticale en forme de cloche avant de s’abattre en mer à 950 kilomètres du site de lancement. Certains experts attribuent au Hwasong-15 une portée maximale de 13 000 kilomètres.

La Seconde Artillerie de la Corée du Nord dispose désormais de missiles balistiques capables d’atteindre des villes de la côte Est des États-Unis dont la capitale fédérale, Washington D.C.

Cette évolution phénoménale des capacités nucléaires et balistiques de la Coree du Nord depuis l’avènement de Kim Jung un est d’autant plus étonnante quand on sait que les revenus de ce pays sous total embargo sont quasiment dérisoires en comparaison avec ses voisins régionaux et même d’autres pays classés comme défaillants.

