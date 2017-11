Kim Jong-un a dirigé le test de missile balistique ICBM Hwasong-15

Kim Jong Un a déclaré que ce jour était un jour important où la cause historique de l’achèvement de la force nucléaire de l’État

Nov. 29, Juche 106 (2017) Wednesday

Un tir d’essai de missle balistique intercontinental Hwasong-15 a été mené avec succès le 29 novembre sous la direction de Kim Jong Un, président du Parti des travailleurs de Corée, président de la Commission des affaires d’État de la RPDC et commandant en chef de l’Armée populaire coréenne.

Kim Jong Un a personnellement supervisé le déroulement des essais. Il a indiqué l’orientation du développement d’une nouvelle fusée de type nouveau qui peut faire la victoire finale du pays dans la confrontation avec les impérialistes américains et a donné des instructions détaillées tous les jours à l’Académie des sciences de la défense pour le faire et donc fait en sorte que le système d’armes Hwasong-15 a été complété avec succès.

Lorsqu’il a reçu le rapport qu’il était prêt à tester le nouveau type ICBM le 28 novembre, il est venu à l’endroit où les préparatifs techniques pour la fusée étaient en cours tard dans la nuit pour voir le lanceur automoteur 9 axes autotracté fabriqué par des travailleurs de l’industrie des munitions.

Il les a félicité d’avoir réussi à rendre le véhicule impeccable. Il s’est dit très satisfait que ces véhicules puissent être fabriqués aussi nombreux que le pays le souhaite maintenant que l’industrie des munitions a fait une percée décisive en faisant passer à 100 % la production de toutes les pièces du véhicule à l’intérieur du pays et du Juche.

Il se rendit sur le lieu de lancement et guida méticuleusement les processus de pré-lancement un par un, y compris celui de la mise en place verticale de la fusée.

Dans un poste d’observation pour le commandement, il apprit en détail le plan de lancement et donna l’ordre de lancer la fusée.

La fusée a explosé avec succès et s’est envolée dans le ciel. L’ICBM Hwasong-15 s’est envolé à la plus haute altitude de 4 475 km et a effectué un vol de 950 km pendant 53 minutes avant d’atterrir avec précision dans les eaux prédéfinies en haute mer de la mer de Corée de l’Est.

Le tir d’essai a confirmé que tous les ensemble du système d’armes ont satisfait, de manière satisfaisante aux exigences de conception et qu’il est capable d’assurer pleinement la fiabilité en situation de combat pour servir sa mission en tant que système d’armes stratégiques.

En particulier, on a vérifié la précision des cibles d’impact au moyen du contrôle de la posture et de la correction de la vitesse dans la section de mi-vol, l’exactitude du fonctionnement du moteur à haute poussée sur lequel le contrôle du vecteur de propulsion est appliqué et le moteur à poussée spécifique élevée, ainsi que l’exactitude des entiers de calcul des systèmes de guidage et de stabilisation subséquents. Les capacités de mobilité et de levage ainsi que la fiabilité opérationnelle du système de lancement du lanceur automoteur automoteur à neuf axes nouvellement mis au point et achevé ont également été confirmées.

Le tir d’essai a également confirmé à nouveau la technologie de contrôle et de stabilisation, la technologie de séparation de phase et de démarrage ainsi que la sécurité de l’ogive dans l’environnement de rentrée atmosphérique, qui avait déjà été confirmée.

Le système d’armes ICBM Hwasong-15 représente le système d’armes propre au Parti du Travail de Corée, qui a été développé avec des efforts nationaux et une technologie 100 pour cent adaptée aux conditions spécifiques du pays. Avec ce système, la République populaire démocratique de Corée est devenue propriétaire d’un autre système intercontinental d’armes balistiques de type nouveau, capable de transporter des ogives nucléaires super-lourdes et d’attaquer l’ensemble du continent américain.

Très satisfait du succès à l’essai de l’ICBM Hwasong-15 nouvellement développé, Kim Jong Un, le Guide Suprême respecté Kim Jong Un était si heureux d’exprimer sa grande satisfaction et d’exprimer sa profonde gratitude à tous ceux qui ont participé au développement du nouveau système d’arme de missiles.

Il a déclaré que ce jour était un jour important où la cause historique de l’achèvement de la force nucléaire de l’État, la cause de la construction d’une puissance de missile a été réalisé, ajoutant que le jour où la grande force de mettre la position stratégique de la RPDC sur une scène internationale a donné naissance, devrait être spécialement enregistrée dans l’histoire du pays.

Les réalisations éblouissantes accomplies dans tous les domaines du pays, y compris la science de la défense nationale, sont une grande victoire qui ne peut être remportée que par le peuple héroïque de la RPDC, qui reste fidèle à la cause de notre Parti sans hésitation et qui résiste à toutes les tempêtes de l’histoire.

Il a chaleureusement félicité les scientifiques, les techniciens, les ouvriers et les responsables des sciences de la défense qui ont une fois de plus fait preuve de la dignité et de la puissance de la Corée du Juche en réussissant le tir d’essai de l’ICBM Hwasong-15 nouvellement mis au point et ont été photographiés avec eux.

Il était accompagné de Jang Chang Ha, Jon Il Ho, Jo Yong Won et Yu Jin.

