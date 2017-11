La Corée du Nord lance un missile balistique

U.S. Department of Defense

WASHINGTON, 28 novembre 2017 – Le ministère de la Défense nationale a détecté et suivi un seul tir de missile nord-coréen aujourd’hui vers 13 h 17, a déclaré aujourd’hui le porte-parole du Pentagone, le colonel Robert Manning.

L’évaluation initiale indique que ce missile était un missile balistique intercontinental, a-t-il dit. Il s’agit du troisième essai ICBM de la Corée du Nord cette année, après deux essais en juillet, et du premier lancement de missile depuis le 15 septembre, date à laquelle un missile de portée intermédiaire a été testé.

L’ICBM a été lancé à partir de Sain Ni (Corée du Nord, au nord de Pyongyang) et a parcouru à l’est environ 1 000 kilomètres (environ 620 milles) avant de plonger dans la mer du Japon, à l’intérieur de la zone économique exclusive du Japon, une zone qui s’étend sur 200 milles marins à partir de ses côtes. Nous travaillons avec nos partenaires interinstitutions à une évaluation plus détaillée du lancement « , a déclaré M. Manning.

Le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord a déterminé que le lancement de missiles à partir de la Corée du Nord ne représentait pas une menace pour l’Amérique du Nord ou les territoires et alliés américains, a déclaré le colonel.

L’agence de presse sud-coréenne a rapporté que son armée avait organisé son propre exercice de tir de précision en réponse.

L’engagement des États-Unis dans la défense de leurs alliés, notamment la Corée du Sud et le Japon, face à ces menaces, demeure un engagement de fer, a dit M. Manning. Nous restons prêts à nous défendre, nous et nos alliés, contre toute attaque ou provocation « , a-t-il dit.

