La Corée du Nord procède à un tir de missile balistique

La Corée du Nord a lancé un nouveau missile balistique, selon l’agence de presse sud-coréenne Yonhap qui cite le Comité des chefs d’Etat-major interarmées sud-coréen.

Le lancement a eu lieu mercredi matin (heure de Pyongyang) depuis le territoire de la province de Pyongan du Sud, selon les informations de l’agence.

«La Corée du Nord a lancé un missile balistique dont le type reste indéterminé d’une base située à l’est de Pyongsong, dans la province de Pyongan du Sud, aujourd’hui à l’aube», a déclaré un militaire sud-coréen membre du Comité des chefs d’Etat-major interarmées sud-coréen.

Et de rajouter que les autorités sud-coréennes et américaines sont en train d’analyser la trajectoire du tir.

Aucune information, ni sur les caractéristiques, ni sur la trajectoire du missile, n’a pour l’instant été communiquée. D’après l’agence Yonhap, ce tir aurait été effectué à l’aube (il était 3h du matin à Séoul) notamment dans le but de tester la réaction des militaires sud-coréens et américains.

#NorthKorea #missile launch: The horizontal distance is 1,000 km long. 50 min flight and maximum altitude is over 4,000 km long. Via @obiekt_JP pic.twitter.com/jWzRWLO5bd

.@POTUS was briefed, while missile was still in the air, on the situation in North Korea.

— Sarah Sanders (@PressSec) 28 novembre 2017