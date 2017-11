La Russie soutient la Syrie d’Assad

Bravo Poutine

Selon Sputnik citant le journal Al-Arab, les multiples vetos de la Russie au Conseil de sécurité sont la preuve du soutien de ce pays à l’ordre établi en Syrie.

Moscou soutient le rôle du président Bachar al-Assad en Syrie et dans la région. Il s’est paré de toutes les armes possibles pour s’opposer aux résolutions du Conseil de sécurité qui condamnent la Syrie ou l’Iran.

L’absence du Liban et de l’Irak à la récente réunion de la Ligue arabe à Riyad est compréhensible. L’Iran s’est fixé comme devoir de défendre les lieux saints en Syrie, Irak, Yémen et Liban et ne reconnaît pas de frontière à ce sujet.

Or, ni les évolutions régionales ni la campagne de répression de l’Arabie saoudite contre ses opposants ne peuvent changer le cours de la politique étrangère de l’Iran.

parstoday.com