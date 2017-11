La volonté de combat de la Syrie, la fiabilité de ses alliés et la compétence militaire russe ont renversé la guerre

Les médias occidentaux prédisaient que la campagne militaire russe en Syrie se terminerait par un « échec ». On peut supposer que l’objectif a été atteint. Maintenant suit une poussée d’efforts diplomatiques pour régler la guerre.

En septembre 2015, l' »Occident » se préparait à une agression militaire ouverte contre la Syrie. Le prétendu objectif était de lutter contre l’Etat islamique (EI) et d’arrêter le flux migratoire vers l’Europe. Le véritable objectif était le « changement de régime ». La Russie est intervenue en envoyant sa cavalerie en Syrie :

Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et d’autres pays ont annoncé leur intention de pénétrer dans le ciel syrien pour « combattre la terreur » de l’État islamique. La Russie usera de la même prétention pour justifier sa présence et ses opérations aériennes au départ de Latakia. Le simple fait d’ y être présent fera en sorte que les autres ne pourront pas utiliser leurs capacités pour des moyens plus désagréables. Des renseignements supplémentaires provenant des moyens aériens russes seront également utiles pour les opérations terrestres syriennes.

Le gouvernement Obama a été surpris par l’intervention russe (et iranienne). Il n’avait aucun moyen raisonnable de la contrer. L’administration et les commentateurs étatsuniens tentèrent de dissimuler cette impuissance en prédisant que la campagne russe échouerait.

Obama lui-même a mené la meute : « Une tentative de la Russie et de l’Iran de soutenir Assad et d’essayer de pacifier la population va tout simplement les coincer dans un bourbier et cela ne marchera pas« , a déclaré M. Obama lors d’une conférence de presse à la Maison-Blanche vendredi… Pour rappel, et pour votre amusement, voici une liste incomplète des articles publiées sur le thème de la « Russie échoue » :

En octobre 2015, au milieu des attaques de propagande susmentionnées, les présidents russe et syrien se sont réunis à Moscou. Il s’agissait d’une rencontre chaleureuse malgré les efforts infondés du NY Times pour la présenter comme « froide« . Les plans ont été établis pour les efforts militaires visant à reconquérir le pays. Ils ont été mis en œuvre avec succès. Le « bourbier » russe en Syrie s’est avéré être une campagne bien conçue. Les États-Unis ont fait de leur mieux pour empêcher la Syrie et la Russie de progresser dans la guerre. Mais malgré les efforts incessants d’Obama, l’alliance syrienne a réussi à reprendre le contrôle sur Alep, Palmyre, Deir Ezzor et la majeure partie du sud-est. Les frontières avec le Liban et l’Irak sont ouvertes et sécurisées. La pression russe a fait basculer la Turquie. Des cessez-le-feu locaux ont été conclus dans plus de 2 500 villes et hameaux. L’État islamique est vaincu. L’armée syrienne est à nouveau totalement équipée et une force redoutable. Hier, le président syrien Bachar al Assad a de nouveau rencontré le président Poutine. Assad a noté :

Je suis très heureux d’avoir l’occasion de vous rencontrer deux ans et plusieurs semaines après que la Russie ait lancé une opération très réussie. Au cours de cette période, nous avons obtenu d’importants succès tant sur le champ de bataille que sur la scène politique. De nombreuses régions de Syrie ont été libérées des terroristes, et les Syriens qui ont dû fuir ces régions peuvent maintenant y retourner. Après plusieurs heures de discussion Poutine a présenté Assad aux dirigeants militaires de la Russie. Il a déclaré : Comme vous le savez, nous tiendrons une réunion trilatérale ici à Sotchi. Toutefois, je voudrais dire que les conditions d’un processus politique n’auraient pas pu être créées sans les forces armées, sans vos efforts et les efforts et l’héroïsme de vos subordonnés. Cet objectif a été atteint grâce aux forces armées russes et à nos amis syriens sur le champ de bataille. Merci pour tout ça. Depuis 1945, l’armée étatsunienne n’a pas gagné de guerre. (Non, la Grenade ne compte pas.) La Russie a démontré en Syrie comment cela peut être fait. Cela devrait être une source de réflexion pour les états-majors « occidentaux ». La réunion d’hier a marqué le lancement de la principale campagne diplomatique pour mettre fin à la guerre. Aujourd’hui, Poutine a eu une conservation au téléphone avec le président étatsunien Trump, le roi saoudien et l’Emir du Qatar. Demain, il rencontrera le Président Rouhani d’Irak et le Président Erdogan de Turquie. La volonté de combat de la Syrie, la fiabilité de ses alliés et la compétence militaire russe ont renversé la guerre. La rencontre de Sotchi jette les bases d’une paix durable. Il reste des défis à relever : Al-Qaïda contrôle toujours le gouvernorat de Idlib, Israël protège les groupes djihadistes le long des hauteurs du Golan, les États-Unis et ses supplétifs kurdes tentent de s’établir dans le nord-est de la Syrie. Il faudra encore un an ou deux et plus de combats pour surmonter ces problèmes. Mais les conditions pour résoudre les problèmes restants sont maintenant clairement en place. La pression diplomatique de la Russie et de la Syrie permettra de trouver des solutions à bon nombre ou à la plupart des problèmes non résolus. Les commentaires étatsuniens ont eu tort de prédire l’échec de la campagne militaire russe. Ils continueront à semer le doute sur les efforts diplomatiques de la Russie. Ils tenteront d’entraver et de dénigrer les progrès accomplis par la Syrie pour recouvrer sa pleine souveraineté sur ses terres et son peuple. Personne ne devrait plus se laisser prendre par un tel baratin. le-blog-sam-la-touch.over-blog.com moonofalabama.org Traduction SLT