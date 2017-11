«Hulk russe»: les lecteurs occidentaux en émoi devant un drone russe dernier cri

«Le nouveau drone conçu par des chercheurs russes est un Hulk du monde des quadricoptères et peut transporter une charge de 400 livres (181 kg) et a une durée maximale de huit heures de vol», écrit le Daily Mail dans un article consacré au drone dernier cri russe Skyf.

Selon le quotidien britannique, le Skyf est capable d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 70 kilomètres par heure et peut parcourir jusqu’à 350 kilomètres avec une cargaison d’environ 50 kilogrammes. Sa capacité de charge maximale atteint 250 kilogrammes. Le drone peut être utilisé pour la livraison de marchandises, les opérations de sauvetage et les travaux agricoles.

Les lecteurs ont entamé une véritable discussion dans la section des commentaires. Nombreux sont ceux qui ont souligné les avantages du nouveau drone de transport. «Les Russes font un pas dans la bonne direction, on doit le leur reconnaître», a écrit l’utilisateur Evan Brightly.

«Une fois, j’ai acheté une radio russe, elle était tellement incassable qu’elle pouvait tomber par la fenêtre et continuer de fonctionner correctement. Ce qu’ils produisent vit éternellement, à une exception, les voitures», a noté Rarkar.

«Une fois équipé d’une cabine, il pourrait sauver des personnes dans des situations dangereuses, par exemple, lors d’un incendie dans des immeubles de grande hauteur», a commenté Norm Al.

«En fait, un truc comme celui-là serait génial pour enlever les voitures en panne sur la voie du milieu d’une autoroute», a estimé willowbrae.

The #Russian ‘hulk’ #drone that can lift a 400lb payload and fly for up to eight hours pic.twitter.com/GnaUL2EziO

— Hans Solo (@thandojo) 26 novembre 2017