Le Hezbollah condamne «l’agression sauvage» contre la mosquée d’al-Arich

Le Hezbollah implore Le Tout-Miséricordieux d’accorder la miséricorde pour les martyrs et le rétablissement rapide pour les blessés

Le Hezbollah a condamné vendredi «avec véhémence, l’agression sauvage qui a visé une mosquée d’al-Arich en Egypte et qui a provoqué la mort des centaines de croyants et de blessés».

Dans son communiqué, le Hezbollah «présentes ses plus sincères condoléances aux parents en deuil, au peuple et au gouvernement égyptien, et implore Le Tout-Miséricordieux d’accorder la miséricorde pour les martyrs et le rétablissement rapide pour les blessés».

Le Hezbollah souligne que «cet épouvantable attentat terroriste, qui n’a pas respecté ni la sainteté des lieux, ni celle du temps, ni celle des croyants, est le fruit de la pensée wahhabite takfiriste. Cette pensée qualifie les musulmans et les croyants qui ne suivent pas sa ligne, d’infidèles qui méritent d’être tués, qu’ils soient dans la maison de Dieu ou ailleurs. Ce crime s’inscrit dans le contexte des crimes qui frappent notre région pour y installer le chaos, la terreur et l’instabilité dans nos pays arabes et islamiques».

«L’atrocité de ce crime révèle l’identité de ses auteurs et leur nature criminelle confirme qu’ils sont des professionnels du crime et donc ils ne peuvent pas appartenir à une charia ou à une religion», poursuit le texte.

La communiqué a conclu: «le Hezbollah renouvelle son appel pour affronter de manière permanente, sérieuse et responsable le terrorisme, les terroristes et les Etats qui soutiennent et financent intellectuellement, politiquement, financièrement et adopte des méthodes et recourent à des moyens destructrices pour atteindre leurs buts maléfiques et objectifs diaboliques».

french.alahednews.com.lb