Mer de Chine: Pékin défie Washington

Une équipe de bombardiers chinois a effectué une série de patrouilles sur la mer de Chine dans le cadre d’un exercice de l’armée de l’air chinoise.

L’armée de l’air a indiqué jeudi 24 novembre que des bombardiers H-6K avaient survolé le canal de Bashi entre Taïwan et les Philippines, et le détroit de Miyako près de l’île japonaise d’Okinawa, dans le cadre d’exercices d’entraînement.

Shen Jinke, porte-parole de l’armée de l’air chinoise, a déclaré à la China Central Television (CCTV) que la patrouille aérienne avait pour objectif de montrer les performances de l’armée de l’air chinoise.

L’expert maritime basé à Pékin, Li Jie, a indiqué que l’exercice montrait la capacité de l’Armée populaire de libération (APL) d’exploiter différentes équipes d’aviation venant de différentes zones militaires. « La patrouille aérienne visait également à montrer que l’armée de l’air de l’APL est prête à se joindre à la marine en haute mer pour toutes sortes de missions », a-t-il précisé.

Les trois porte-avions américains, l’USS Ronald Reagan, l’USS Mimitz et l’USS Theodore Roosevelt sont actuellement présents dans la région et ont récemment effectué des exercices avec la marine japonaise au nord de la mer de Chine, à la suite des récents essais de missiles nord-coréens.

