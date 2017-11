Des bombardiers russes frappent les positions de Daech sur l’Euphrate

Six bombardiers Toupolev Tu-22M3, partis d’un aérodrome en Russie, ont frappé les positions des djihadistes de Daech sur la rive occidentale de l’Euphrate, selon le ministère russe de la Défense.

« Le 24 novembre, six bombardiers Tu-22M3 ayant décollé d’un aérodrome sur le territoire russe, ont effectué des frappes contre les positions du groupe terroriste Daech sur la rive occidentale de la rivière Euphrate dans la zone de la localité d’Abbas de la province de Deir ez-Zor », lit-on dans un communiqué ministériel.

Des avions de chasse Soukhoi Su-30SM stationnés dans la base aérienne de Hmeimim, en Syrie, ont accompagné les bombardiers russes en mission, précise le ministère. Tous les avions impliqués dans l’opération ont part la suite regagné leurs bases.

fr.sputniknews.com

Russian Tu-22M3 long-range bombers hit ISIS targets in #DeirEzzor province for the third day in a row.#Syria pic.twitter.com/PrRDphiOl3

— Military Advisor (@miladvisor) 24 novembre 2017