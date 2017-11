Toute guerre aboutirait à la disparition d’Israël

Le régime israélien ne représente plus une menace et que la moindre erreur qu’il ferait serait sa dernière, le Major-Général Mohammad-Ali Jaafari

Le commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique a déclaré que toute nouvelle guerre aboutirait à la disparition du régime israélien.

Lors d’une audience accordée ce mercredi 22 novembre par le Leader de la Révolution islamique à un nombre de commandants du Bassidj et de combattants volontaires (bassidji), le commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique, le major-général Mohammad-Ali Jaafari, a déclaré que le champ d’influence de la Révolution islamique avait déjà franchi la barrière des cœurs et qu’il restituait la civilisation et l’identité islamique des musulmans. Il a souligné que les rapports de force avaient penché en faveur des musulmans épris de liberté.

« Aujourd’hui, les États-Unis ont été marginalisés dans les évolutions politiques et sécuritaires de la région, les terroristes takfiristes se trouvent sur la pente du déclin et les régimes inféodés, qu’ils soient arabes ou israélien, sont dans le désarroi. Voilà des signaux qui font part de l’effondrement imminent du système hégémonique dominé par les États-Unis dans le monde musulman », a déclaré le commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique.

Et d’ajouter : « Aujourd’hui, tout le monde, amis comme ennemis, reconnait les capacités dissuasives de la République islamique et sait bel et bien que le régime israélien ne représente plus une menace et que la moindre erreur qu’il ferait serait sa dernière. Toute nouvelle guerre aboutira à la disparition du régime sioniste de la carte politique du monde. »

Le major-général Mohammad-Ali Jaafari a déclaré que le facteur principal ayant causé les échecs du système hégémonique et accru l’influence de la Révolution islamique était le Bassidj.

presstv.com