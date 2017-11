Le Président Assad rencontre Vladimir Poutine en Russie

Chef Assad – Au peuple russe, notre gratitude pour les efforts déployés par la Russie pour sauver notre pays

Visite de travail du président syrien Bachar al-Assad en Russie

Le 20 novembre, le président Vladimir Poutine s’est entretenu avec le président de la République arabe syrienne Bachar al-Assad, qui était en visite de travail en Russie.

Vladimir Poutine a également présenté Bachar al-Assad aux hauts fonctionnaires du ministère russe de la Défense et à l’état-major général des forces armées russes qui se trouvaient à Sotchi pour assister à une autre série de réunions sur la construction militaire et le programme d’armement de l’État.

Début de la réunion avec le Président syrien Bachar al-Assad

Président de la Russie Vladimir Poutine: Monsieur le Président, chers amis,

Bienvenue à Sotchi. Tout d’abord, permettez-moi de vous féliciter pour les résultats obtenus par la Syrie dans la lutte contre les groupes terroristes, ainsi que pour le fait que le peuple syrien, malgré une épreuve très difficile, s’achemine progressivement vers la défaite finale et inévitable des terroristes.

Monsieur le Président, comme vous le savez, je rencontrerai mes collègues – les présidents de la Turquie et de l’Iran – ici à Sotchi après-demain. Nous avons convenu de tenir d’autres consultations avec vous au cours de notre réunion. Bien entendu, le principal sujet à l’ordre du jour est un règlement politique pacifique et durable en Syrie après l’acheminement des terroristes.

Comme vous le savez, outre les partenaires que j’ai mentionnés, nous travaillons également en étroite collaboration avec d’autres pays, comme l’Irak, les États-Unis, l’Égypte, l’Arabie saoudite et la Jordanie. Nous entretenons un contact permanent avec ces partenaires.

Je voudrais vous parler des principes de base du processus politique et du Congrès syrien pour le dialogue national, dont vous avez soutenu l’idée. Je souhaiterais connaître votre avis sur la situation actuelle et les perspectives de développement, ainsi que votre point de vue sur le processus politique, qui devrait en définitive être mis en œuvre sous les auspices des Nations unies. Nous espérons également que l’ONU se joindra au processus[politique] à son stade final.

Je suis content de te voir. Bienvenue en Russie.

Président de la Syrie Bachar al-Assad : Merci beaucoup, Monsieur le Président.

Je suis très heureux d’avoir l’occasion de vous rencontrer deux ans et plusieurs semaines après que la Russie ait lancé une opération très réussie.

Au cours de cette période, nous avons obtenu d’importants succès tant sur le champ de bataille que sur la scène politique. De nombreuses régions de Syrie ont été libérées des terroristes, et les Syriens qui ont dû fuir ces régions peuvent maintenant y retourner.

Il faut reconnaître que l’opération a fait progresser le règlement politique en Syrie. Et le processus qui a été engagé et que la Russie a promu grâce à divers efforts se poursuit, surtout dans le respect de la Charte des Nations unies, de la souveraineté et de l’indépendance de l’État. Cette position a été défendue à divers forums internationaux, dont les pourparlers d’Astana. Il en va de même pour les projets d’organiser la Conférence nationale syrienne de dialogue dans quelques jours. Aujourd’hui, nous avons une excellente occasion de discuter de la prochaine conférence et du prochain sommet et de coordonner nos points de vue sur les prochaines étapes.

Tout d’abord, je voudrais saisir cette occasion pour vous adresser les félicitations et la gratitude du peuple syrien, Monsieur le Président, pour notre succès commun dans la défense de l’intégrité territoriale et de l’indépendance de la Syrie. Nous tenons à exprimer notre gratitude aux institutions de l’État russe qui nous ont apporté leur aide, en particulier le ministère russe de la Défense, qui nous a soutenus tout au long de cette opération. Je voudrais également exprimer notre gratitude au peuple russe qui reste pour nous une nation amicale. Ils nous ont toujours soutenus.

Je vous remercie beaucoup.

Vladimir Poutine: Vous avez mentionné les pourparlers d’Astana. Je pense aussi qu’ils ont été un franc succès. Grâce au processus Astana, nous avons réussi à créer des zones de désescalade, ce qui nous a permis d’entamer le premier dialogue réel et approfondi avec l’opposition.

Sur la base des résultats de cette réunion, je continuerai à consulter les dirigeants des pays que je viens de mentionner. Une conversation avec l’Emir du Qatar est prévue aujourd’hui. Demain, je m’adresse au président américain Donald Trump. Après cela, je m’entretiens avec les dirigeants des pays de la région.

Comme vous le savez, le soi-disant groupe d’opposition de Riyad tiendra une réunion à Riyad les 22 et 23 novembre. Notre représentant, M. Lavrentyev, assistera à l’ouverture et à la clôture de cette réunion, ainsi qu’ à une conférence de presse, en tant qu’envoyé spécial du Président. Par conséquent, je crois que notre réunion d’aujourd’hui est une excellente occasion de coordonner nos approches sur toutes les questions de règlement. Je suis heureux que nous puissions le faire.

Bachar al-Assad: À ce stade, et surtout après nos victoires contre les terroristes, nous sommes intéressés à promouvoir le processus politique. Nous pensons que la situation politique qui s’est développée dans les régions offre une occasion de progresser dans le processus politique. Nous espérons que la Russie nous soutiendra en veillant à ce que les acteurs extérieurs ne s’immiscent pas dans le processus politique, afin qu’ils ne soutiennent que le processus mené par les Syriens eux-mêmes.

Nous ne voulons pas regarder en arrière. Nous accepterons et discuterons avec tous ceux qui sont réellement intéressés par un règlement politique.

Vladimir Poutine: Très bien. Vous avez mentionné la fin de l’opération militaire. Je pense que le terrorisme est un problème mondial et que la lutte contre ce fléau est loin d’être terminée. En ce qui concerne nos efforts conjoints contre les terroristes en Syrie, cette opération militaire est presque terminée.

Je pense que la tâche principale consiste à présent à lancer le processus politique. Je suis heureux que vous soyez prêt à travailler avec tous ceux qui veulent la paix et la résolution des conflits.

Rencontre avec des hauts fonctionnaires du ministère de la Défense et l’état-major général des forces armées russes

Vladimir Poutine: J’ai demandé au président de la Syrie d’assister à notre réunion.

Je veux qu’il voie ceux qui ont joué un rôle clé pour sauver la Syrie.

Bien sûr, M. Assad vous connaît personnellement. Lors de nos entretiens d’aujourd’hui, il m’ a dit que l’armée russe avait sauvé la Syrie en tant qu’État. Beaucoup a été fait pour stabiliser la situation en Syrie. J’espère que nous clôturerons le chapitre sur la lutte contre le terrorisme en Syrie, même si certains sièges de tension subsisteront ou reprendront de plus belle.

Il y a plus qu’assez de problèmes de terrorisme dans le monde, y compris au Moyen-Orient et en Syrie. Mais notre mission principale est presque accomplie, et j’espère que nous pourrons dire que nous l’aurons bientôt accomplie.

Nous avons eu aujourd’hui des entretiens très substantiels avec le président syrien sur tous les aspects liés à la normalisation, y compris les mesures ultérieures sur le plan politique. Comme vous le savez, nous tiendrons une réunion trilatérale ici à Sotchi. Toutefois, je voudrais dire que les conditions d’un processus politique n’auraient pas pu être créées sans les forces armées, sans vos efforts et les efforts et l’héroïsme de vos subordonnés. Cet objectif a été atteint grâce aux forces armées russes et à nos amis syriens sur le champ de bataille. Merci pour tout ça.

Bachar al-Assad : Le président russe Vladimir Poutine et moi-même venons d’avoir des entretiens. Je lui ai fait part, et en son nom au peuple russe, de notre gratitude pour les efforts déployés par la Russie pour sauver notre pays.

Je voudrais souligner la contribution des forces armées russes et les sacrifices qu’elles ont consentis pour atteindre cet objectif. J’ai été très heureux d’apprendre que vous, vous, qui avez participé directement à l’opération[en Syrie] et qui avez commandé les activités des forces armées russes en Syrie, serez ici aujourd’hui.

L’opération a à peine commencé que j’ai rencontré le président Poutine à Moscou il y a deux ans. Au cours des deux années qui ont suivi, nous avons pu constater le succès obtenu grâce à la coopération entre les forces aérospatiales russes et l’armée syrienne. Personne ne peut aujourd’hui nier ce succès dans la lutte contre le terrorisme. Grâce à vos actions, ainsi qu’ à celles de l’armée syrienne et de nos alliés, de nombreux Syriens sont rentrés chez eux.

Au nom du peuple syrien, je voudrais vous exprimer notre gratitude pour ce que vous avez accompli. Nous ne l’oublierons jamais. Je tiens également à remercier personnellement le Président Vladimir Poutine, le[ministre de la Défense] Sergei Shoigu et le[chef de l’état-major général] Valery Gerasimov pour leur participation directe à cette opération.

Je vous remercie beaucoup.

