L’armée arabe syrienne et ses alliés reprennent Abou Kamal à l’Etat islamique

L’armée de Chef Assad remporte l’offensive et prend le contrôle total de la ville

Albu Kamal a changé de mains à plusieurs reprises, les forces d’Assad annonçant la prise de la ville plus tôt ce mois-ci.

Dimanche, l’armée syrienne et les miliciens loyalistes ont repris le contrôle total d’Albu Kamal du groupe Etat islamique (EI), a déclaré une source militaire, chassant les militants de leur dernier bastion urbain en Syrie.

Albu Kamal a changé de mains à plusieurs reprises, les forces gouvernementales ayant annoncé la prise de la ville près de la frontière irakienne au début du mois, mais l’ayant perdue à la suite d’une contre-attaque il y a une semaine.

« Les troupes syriennes et les forces alliées ont pris le contrôle total d’Albu Kamal et enlèvent les mines et les explosifs laissés par l’EI », a déclaré dimanche à l’AFP la source militaire de Deir Ezzor.

La source a ajouté : « L’EI s’est opposé farouchement à la résistance et a essayé d’utiliser des explosifs et des kamikazes, mais le fait d’assiéger la ville a permis à l’armée de remporter l’offensive et de prendre le contrôle total de la ville ».

L’agence de presse d’Etat SANA a également rapporté l’offensive à Albu Kamal, en déclarant que « l’armée syrienne et ses alliés ont éliminé la dernière poche terroriste de l’EI dans la ville. »

Une série de défaites territoriales à travers le nord et l’est de la Syrie avait fait d’Albu Kamal la dernière ville syrienne importante détenue par l’EI.

L’armée syrienne a annoncé le 9 novembre qu’elle avait chassé l’EI de la ville, mais les djihadistes ont lancé une offensive éclair et l’ont reprise.

Une semaine plus tard, l’armée et les combattants alliés irakiens, libanais et iraniens ont lancé une nouvelle offensive à Albu Kamal et ont régulièrement avancé dans la ville.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme basé en Grande-Bretagne a confirmé dimanche que les troupes syriennes et leurs alliés avaient capturé Albu Kamal.

« Les combattants de l’EI se sont retirés de la ville en direction du fleuve Euphrate », a déclaré le chef de l’Observatoire Rami Abdel Rahman à l’AFP.

« Il n’ y a plus de combats dans la ville, mais il y a des affrontements autour d’Albu Kamal.

The Monitor a indiqué que plus de 80 combattants ont été tués au cours des trois jours de lutte acharnée pour reprendre la ville, dont 31 soldats des forces pro-régime et au moins 50 djihadistes de l’EI.

L’EI a saisi de vastes zones de la Syrie et de l’Irak voisin dans une campagne éclair en 2014, mais cette année il a perdu une grande partie du territoire qu’il détenait autrefois.

La perte d’Albu Kamal vient couronner le retour du groupe à une guérilla souterraine sans base urbaine.

le-blog-sam-la-touch.over-blog.com

Source middleeasteye.net

Traduction SLT

A savoir que les irakiens combattent eux aussi aux cotés du Président al-Assad, Yandex