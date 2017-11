L’armée syrienne détruit les derniers repaires des terroristes de Daech dans Abou kamal

150 terroristes de «Daech» à Abou kamal avaient pris la fuite

Gouvernorats/Le correspondant de SANA à Deir Ezzor a indiqué que l’armée arabe syrienne et ses alliés avaient détruit les derniers repaires des terroristes de « Daech » dans la ville et que les sapeurs de l’armée arabe syrienne continuent le désamorçage des mines, des engins et des charges explosifs plantés par les terroristes dans les quartiers et les rues.

Le correspondant de Sana à Boukamal a fait noter que la ville est vide de toute présence du réseau Daech après des violents combats menés par l’armée avec la coopération des forces d’appui, avec ce qui reste des terroristes du réseau takfiriste.

Auparavant, le correspondant avait fait noter que des unités de l’armée, en collaboration avec les forces d’appui, s’étaient violemment accrochées avec des terroristes du réseau ‘’Daech’’, après l’isolement de la ville du côté est.

Le correspondant a révélé que des unités d’assaut de l’armée avaient continué avec précaution leur avance dans les derniers mètres de la ville de Boukamal, en raison du grand nombre de mines et d’engins explosifs plantés partout par le réseau takfiriste.

Il a ajouté qu’environ 150 terroristes de « Daech » dans la ville de Boukamal avaient pris la fuite à l’est du fleuve d’Euphrate sous la couverture et la protection de la ‘’Coalition internationale’’.

Des unités de l’armée arabe syrienne, en collaboration avec les forces d’appui, ont effectué une opération militaire, dans laquelle, elles ont pris d’assaut des repaires du ‘’Front Nosra’’ dans les deux villages de Harran et Hardaneh dans la banlieue nord-est de Hama, selon le correspondant de SANA à Hama.

Le correspondant a révélé que l’opération s’était soldée par a reprise de contrôle des deux villages précités, après avoir neutralisé de nombreux terroristes et détruit leurs repaires.

Le correspondant a ajouté que les sapeurs de l’armée avaient désamorcé les engins et les charges explosifs qui ont été plantés par les terroristes dans les maisons des citoyens et les terres agricoles dans le but d’entraver la progression de l’armée arabe syrienne.

قواتنا المسلحة تتابع توسيع مناطق سيطرتها في محيط البوكمالhttps://t.co/EAEsMsqKMQ pic.twitter.com/EQXAOsKU2l — وزارة الدفاع السورية (@mod_gov_sy) 19 novembre 2017

