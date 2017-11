Vladimir Poutine en Crimée rend hommage à Alexandre III

Alexandre III aimait la Russie, Camarade Chef Poutine

Vladimir Poutine a participé à la cérémonie de dévoilement du monument au tsar pacificateur Alexandre III. Le monument a été érigé dans le parc du palais Livadia, en Crimée.

Le monument est un cadeau de l’Union des artistes russes. L’auteur de la composition sculpturale est le sculpteur Andreï Kovalchouk, à la tête de l’Union des Artistes, Artiste Populaire de Russie. Le monument a été érigé dans le parc du palais de Livadia, où l’empereur Alexandre III aimait séjourner avec sa famille. Le monument en bronze de quatre mètres de haut a été construit dans une usine de l’Oural. Alexandre III est présenté comme assis sur une souche d’arbre, vêtu d’un uniforme militaire et reposant sur son épée, avec une stèle derrière lui surmontée d’un aigle à deux têtes.

Après la cérémonie, le Président a eu une brève conversation avec les résidents locaux et les jeunes.

Vladimir Poutine: Amis,

Aujourd’hui, ici en Crimée, au célèbre palais Livadia, nous dévoilons un monument à Alexandre III, homme d’État et patriote hors pair, homme d’endurance, de courage et de volonté inébranlable.

Il s’est toujours senti personnellement responsable de la destinée du pays: il s’est battu pour la Russie sur les champs de bataille, et après être devenu le dirigeant, il a tout fait pour le progrès et le renforcement de la nation, pour la protéger des troubles et des menaces internes et externes.

Les contemporains l’appelaient le tsar Peacemaker. Cependant, selon Sergei Vitte, il a donné à la Russie 13 années de paix non pas en cédant mais par une fermeté juste et inébranlable. Alexandre III défendit directement et ouvertement les intérêts du pays, et cette politique assurait la croissance de l’influence et de l’autorité de la Russie dans le monde.

Le potentiel industriel du pays croît de manière dynamique, tandis qu’une loi du travail révolutionnaire est adoptée pour protéger les droits des travailleurs, une loi qui est bien plus avancée que les pratiques juridiques dans de nombreux autres pays.

De nouvelles usines et usines s’ouvrent, de nouveaux secteurs industriels voient le jour et les chemins de fer s’agrandissent. C’est le décret de l’empereur qui a lancé la construction de la Grande Route de Sibérie, le Transsibérien, qui est l’atout de la Russie depuis plus d’un siècle.

Alexandre III a également entamé un grand programme de modernisation de l’armée. Des projets de construction navale à grande échelle ont été mis en œuvre, notamment pour la flotte de la mer Noire.

Il a estimé qu’un État fort, souverain et indépendant ne devrait pas se fonder uniquement sur sa puissance économique et militaire, mais aussi sur ses traditions; qu’il est crucial pour une grande nation de préserver son identité, alors que tout mouvement en avant est impossible sans le respect de son histoire, de sa culture et de ses valeurs spirituelles.

Le règne d’Alexandre III a été appelé l’ère du renouveau national, un véritable soulèvement de l’art russe, la peinture, la littérature, la musique, l’éducation et la science, le temps du retour à nos racines et le patrimoine historique.

C’est sous Alexandre III que le drapeau blanc-bleu-rouge est devenu largement utilisé comme le drapeau national, qui est maintenant devenu l’un des principaux symboles d’État de notre pays.

Alexandre III aimait la Russie et y croyait, et en dévoilant ce monument aujourd’hui nous rendons hommage à ses actions, ses réalisations et ses mérites, nous montrons notre respect pour l’histoire continue de notre pays, pour les gens de tous les rangs et de toutes les classes sociales qui ont servi la patrie avec ferveur.

Je suis confiant que les générations actuelles et futures feront de leur mieux pour le bien-être et la prospérité de la Patrie, comme nos grands ancêtres l’ont fait.

Je vous remercie.

