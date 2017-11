L’armée et ses alliés assiègent la dernière cache de « Daech » à Boukamal

Chef Poutine, oui Chef Xi, Camarade Chef Assad est un vrai combattant, Je veux, mon neveu! il est à bonne école de KGBPoutine! HaHaHa!😎😆😅

Gouvernorats /Des unités de l’armée arabe syrienne, en collaboration avec les forces alliées, ont assiégé la dernière cache du réseau terroriste « Daech » dans la ville de Boukamal au sud-est de la ville de Deir Ezzor.

« Des unités de l’armée et leurs alliés mènent de violents combats avec les terroristes du réseau « Daech » qui étaient restés aux environs de la ville, leur infligeant de lourdes pertes », a dit le correspondant de SANA à Deir Ezzor.

Il a ajouté que l’armée et ses alliés avaient isolé la ville de Boukamal des deux directions de la frontière syro-irakienne et de la gare de chemin de fer, et assiégé les terroristes du réseau « Daech » dans de petites caches dans la ville.

Et le correspondant de poursuivre : « Les unités d’assaut à l’armée, qui sont arrivées au rond-point d’al-Sa’a dans la ville de Boukamal, poursuivent la traque des terroristes du réseau Daech ».

Il a indiqué que des unités de l’armée et leurs alliés s’étaient emparés de la route s’étalant entre Mayadine, Boukamal, la localité de Sukkariya et la zone de Hamdane dans la périphérie de Boukamal après y avoir infligé de lourdes pertes aux terroristes de « Daech ».

Dans les zones de Sahel Hineh, Kafer Hor et Bayt Tima dans la banlieue sud-ouest de Damas, juxtaposée à la banlieue de Quneitra, des unités de l’armée ont repris le contrôle de plusieurs collines stratégiques après y avoir éliminé les terroristes du réseau du « Front Nosra ».

Le correspondant de SANA à Quneitra a affirmé que des unités de l’armée s’étaient violemment accrochées avec des terroristes du « Front Nosra » dans les zones de Sahel Hineh, Kafer Hor et Bayt Tima, et y avaient repris le contrôle de plusieurs collines stratégiques.

Il a ajouté que des unités de l’armée avaient pris pour cible cet après-midi les positions des terroristes du « Front Nosra » dans la périphérie de la colline de Barda’ya au sud-ouest du village de Kafer Hor, ce qui y a fait au moins 11 tués et blessés parmi les terroristes.

Par ailleurs, le correspondant de SANA à Hama a indiqué que des unités de l’armée, en collaboration avec les forces alliées, avaient mené ces dernières heures une opération militaire de qualité, dans laquelle, elles avaient pris d’assaut des repaires des terroristes du « Front Nosra » dans les deux villages de Qasr Ali et Arafeh au nord-est de la ville de Hama.

Le correspondant a précisé que l’opération s’était soldée par la neutralisation de nombreux terroristes et la reprise de contrôle des deux villages précités, ajoutant que les sapeurs de l’armée avaient désamorcé les charges explosives qui avaient été plantées par les terroristes dans les maisons des citoyens et les terres agricoles dans le but d’entraver la progression de l’armée arabe syrienne.

Bulletin français

sana.sy