Macron tente de sauver l’Arabie saoudite et ses alliés

Macron et Hollande n’ont aucune politique étrangère, ils ne font ce qu’on (Etat profond, étatsuniens) leur demande de faire

Alors que prend l’eau le plan saoudien visant à déstabiliser le Liban au grand bénéfice de ses alliés que sont Israël et les États-Unis, le président français se précipite en Arabie saoudite et invite le Premier ministre libanais, Saad Hariri, et sa famille en France.

Cette visite de Macron est-elle une tentative de sauver l’Arabie saoudite et ses alliés du fossé dans lequel ils sont en train de tomber ?

Alain Benajam, président du Réseau Voltaire France, partage avec nous son point de vue à ce sujet.

presstv.com