Des détails de la fabrication du nouveau bombardier stratégique russe Tu-160M2 dévoilés

Les Tu-160M2, capables d’atteindre des vitesses supérieures à Mach 2.0, se précipiteraient en position pour lancer des missiles de croisière de longue portée

La nouvelle version du bombardier stratégique russe Tu-160 est prête à la fabrication en série, selon la chaîne Zvezda.

La Russie est prête à la fabrication de la version modernisée du bombardier stratégique Tu-160. Les avions de la nouvelle génération Tu-160M2 ne seront similaires à leurs prédécesseurs que pour le planeur, a annoncé la chaîne de télévision russe Zvezda.

Tout le reste, y compris l’équipement radioélectrique embarqué, le moteur, les systèmes de défense embarqués, l’équipement de communication, sera réalisé sur une nouvelle base.

Relancer la production de ces avions est aussi un grand défi en matière de restauration des procédures technologiques et de la coopération, parce que des centaines d’entreprises prennent part à la fabrication de chaque appareil.

En dehors de la production de nouveaux appareils, les bombardiers Tu-160 qui sont en service seront modernisés en profondeur, indique la chaîne. Selon elle, des fournisseurs essentiels sont déjà prêts.

Récemment, l’avion Tu-160M a été présenté par les spécialistes de l’Usine aéronautique de Kazan. C’est le premier appareil de ce type produit depuis 2008.

Le Tu-160 compte parmi les plus grands et les puissants avions de combat jamais construits et est un atout indéniable des Forces aérospatiales russes.

D’une masse au décollage allant jusqu’à 275 tonnes, le Tu-160 a une vitesse maximale de plus de 2.000 km/h et peut porter jusqu’à 40 tonnes d’armements: bombes non guidées ou guidées de différents calibres (y compris nucléaires), missiles de croisière stratégiques X-55 ou missiles aérobalistiques X-15. L’autonomie de vol du bombardier varie entre 10.000 et 16.000 km en fonction des charges de combat.

Possédant au total 16 appareils de ce type, les Forces aérospatiales russes ont utilisé le Tu-160 lors de l’opération aérienne contre les terroristes de Daech en Syrie. Les bombardiers y ont pour la première fois largué des bombes guidées KAB-500 et tiré des missiles à guidage laser Kh-29L ainsi que des missiles balistiques de précision Kh-101.

