Daech soutenu par l’OTAN et les USA

Les troupes de l’OTAN et des USA sont-elles donc tombées si bas pour devenir des éclaireurs de Daech en Afghanistan?

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a demandé une enquête sur le probable soutien que les forces des États-Unis et l’OTAN accordent à Daech en Afghanistan.

C’est en effet un article de l’agence de presse Fergana, intitulé « Qui aide Daech à renforcer ses positions dans le nord de l’Afghanistan ? », qui a fait réagir la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

Selon Mme Zakharova, l’article, qui est en fait une compilation de déclarations d’autorités de plusieurs provinces septentrionales, de députés du Parlement afghans et d’habitants, évoque le renforcement des positions de Daech dans les régions limitrophes de l’Asie centrale.

« À notre grand regret, ces témoignages indiquent une nouvelle fois que les combattants de l’aile afghane de Daech sont parrainés et soutenus par les troupes des États-Unis et de l’OTAN, notamment en ce qui concerne leur transfert à bord d’hélicoptères non identifiés, leur ravitaillement en armes, etc. », a-t-elle ajouté.

De l’avis de Maria Zakharova, ces faits « relancent, en leur donnant une nouvelle force, les interrogations sur les objectifs véritables de la présence militaire étrangère en Afghanistan ».

La Russie appelle à mener une enquête minutieuse sur tous les faits mentionnés.

