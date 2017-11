Poutine s’est entretenu par téléphone avec les dirigeants des Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk

Le 15 novembre 2017, il y a eu lieu un entretien téléphonique du Président russe Vladimir Poutine avec Alexandre Zakhartchenko, le Président de la République Populaire de Donetsk et Igor Plotnitski, le Président de la République Populaire de Lougansk.

C’est pour la première fois que le Président de la Fédération de la Russie a parlé en direct avec les les dirigeants des deux Républiques Populaires.

Les trois Président ont discuté de l’initiativedu leader du mouvement politique « Le choix ukrainien – le droit du peuple » Victor Medvedchuk sur l’échange des prisonniers entre l’Ukraine et les Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk.

Les dirigeants des deux Républiques Populaires ont salué cette initiative, en notant que cette question reste encore à creuser avec les représentants de la partie ukrainienne.

Plutôt dans la journée, lors de la visite du monastère de la Résurrection de la Nouvelle Jérusalem Victor Medvedchuk s’est adressé à Vladimir Poutine en lui demandant d’appuyer sa proposition sur l’échange des prisonniers entre l’Ukraine et les Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk.

