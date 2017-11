Source officielle : La présence des forces américaines et toute autre présence militaire étrangère en Syrie constituent une agression

Le Général James Mattis surnommé « l’enragé », dorénavant, veut faire la guerre à Daech! Il est un peu tard mon vieux! Go Home! HaHaHa!😆😅😂

Damas / Une source officielle du ministère des Affaires étrangères et des Expatriés a affirmé que la présence des forces américaines, ainsi que toute autre présence étrangère en Syrie, sans l’admission du gouvernement syrien, constituent une agression contre la souveraineté syrienne et une violation flagrante de la charte et des principes de l’ONU.

Dans une déclaration faite aujourd’hui à Sana en riposte aux déclarations du secrétaire d’Etat américain à la Défense, James Mattis, sur la présence des forces américaines en Syrie, la source a dit : «Lier la présence américaine en Syrie au processus de règlement n’est qu’un prétexte et une tentative de la justifier ».

Et la source d’ajouter : « cette liaison est catégoriquement refusée car ni les Etats-Unis ni toute autre partie ne peuvent imposer une solution via la pression militaire. Cette présence perdurera et compliquera la crise».

La source a souligné que les déclarations de Mattis confirment l’agenda de l’administration américaine et le rôle destructif qu’elle avait joué via son implication avec le réseau terroriste «Daech» et les autres groupes terroristes et via son action permanente pour mettre en échec tout effort déployé pour régler la crise afin d’attiser la tension et la situation dans la région au service du projet sioniste et d’imposer l’hégémonie aux pays de la région.

Et la source de conclure : «La République Arabe Syrienne appelle à nouveau au retrait immédiat et inconditionnel des forces américaines des territoires de la République car cette présence est une agression contre la souveraineté et l’indépendance de la Syrie et elle sera traitée ainsi ».

L.A.

sana.sy

Le Général James Mattis surnommé « l’enragé », dorénavant, veut faire la guerre à Daech! Il est un peu tard mon vieux! Go Home! HaHaHa! 😆😅😂

Le Pentagone justifie sa présence en Syrie par une autorisation de l’ONU qui n’existe pas pic.twitter.com/rJEhGfuVA2 — Press TV Français (@PresstvFr) 14 novembre 2017