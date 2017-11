Poutine : Il faut aider les Syriens à réaliser un progrès dans le processus politique pour résoudre la crise

Poutine a appelé à la poursuite de la lutte anti-Daech pour éradiquer ce réseau terroriste et préserver l’intégrité territoriale syrienne

A.Chatta

Sotchi / Le président russe, Vladimir Poutine, a affirmé qu’il faut aider les Syriens à réaliser un progrès dans le processus politique en vue de résoudre la crise et de reconstruire la Syrie, soulignant que Moscou et Ankara sont d’accord sur la consolidation des efforts afin de réaliser un progrès sous l’égide de l’ONU et de préserver l’intégrité territoriale de la Syrie.

Dans une conférence de presse qu’il a tenue aujourd’hui à Sotchi avec le président du régime turc, Recep Tayyip Erdogan, Poutine a souligné les efforts déployés pour assurer le climat approprié à la réactivation du dialogue inter-syrien.

Il a fait noter que la coopération de la Russie avec l’Iran et la Turquie dans le cadre de la réunion d’Astana sur la Syrie récolte toujours des résultats concrets, abordant la baisse remarquable du niveau de la violence en Syrie.

Poutine a, enfin, appelé à la poursuite de la lutte anti-Daech pour éradiquer ce réseau terroriste et préserver l’intégrité territoriale syrienne.

sana.sy