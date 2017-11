Le béret vert étatsunien a été tué après qu’il ait découvert l’argent illicite des Navy SEALs

Le sergent d’état-major Logan J. Melgar avait découvert que les deux SEAL empochaient une partie de l’argent du fonds qui servait à payer les informateurs au Mali

Deux membres de l’élite SEAL Team 6 sont soupçonnés d’avoir étranglé un béret vert de l’armée étatsunienne en juin alors qu’ils étaient au Mali pour une mission secrète, selon le New York Times.

Le sergent d’état-major Logan J. Melgar, 34 ans, ancien combattant de deux missions en Afghanistan, a été retrouvé mort le 4 juin dans le logement de l’ambassade qu’il partageait dans la capitale malienne, Bamako, avec quelques autres forces d’opérations spéciales affectées à la nation ouest-africaine pour aider à l’entraînement et à la lutte contre le terrorisme.

Selon les sources du Daily Beast, Melgar avait découvert que les deux SEAL empochaient une partie de l’argent du fonds qui servait à payer les informateurs au Mali. Les SEALS ont offert de le faire entrer dans la combine, mais Melgar a décliné, selon ces sources.

On ne sait pas ce qui a déclenché l’altercation du 4 juin à 5 heures du matin, mais elle s’est intensifiée, ce qui a fait perdre conscience à Melgar. Puis il a arrêté de respirer. Les SEALs ont tenté d’ouvrir une voie respiratoire dans la gorge de Melgar. On ne sait pas si Melgar est mort immédiatement. Les SEALs et un autre Béret Vert se sont rendus dans une clinique française voisine pour chercher de l’aide. Melgar était mort quand il est arrivé à la clinique. L’asphyxie était la cause du décès.

Les SEALs ont expliqué à leurs supérieurs que Melgar était ivre pendant les exercices de combat au corps à corps. Ils ont déposé au moins un rapport opérationnel sur l’incident et peut-être deux. Au moins un des rapports mentionnait que Melgar était ivre. Un ancien officier du Commandement étatsunien pour l’Afrique, qui a vu le rapport d’autopsie, a déclaré qu’aucune drogue ou alcool n’avait été trouvé dans le système de Melgar. Au moins une source croit qu’il ne buvait pas du tout d’alcool.

L’enquête du Service des enquêtes criminelles de la Marine (NCIS) sur la mort de Melgar est toujours en cours.

À 34 ans à peine, Melgar, un Texan, avait été deux fois vétéran de l’Afghanistan. Melgar était diplômé de Texas Tech en 2006. Il s’est enrôlé en 2012 et s’est enrôlé dans l’Armée de terre au titre des recrues des Forces spéciales. Il a obtenu son diplôme du cours de qualification des forces spéciales en 2016.

