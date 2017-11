Frontière syro-irakienne nettoyée de Daech

Daech « Kaput »

La chaîne Al-Alaam al-Harbi vient de rapporter : « Les avancées des forces syriennes et alliées ainsi que celles des forces irakiennes des deux côtés de la frontière entre l’Irak et la Syrie ont débouché sur le fait que désormais, il n’y a plus de terroristes de Daech sur cette ligne. »

La frontière syro-irakienne a ainsi été nettoyée des deux côtés depuis le passage al-Qaem/Abou Kamal en Irak jusqu’au passage al-Walid/al-Tanf en Syrie, une fois la jonction entre les forces syriennes et irakiennes établie.

Cette libération succède le contrôle repris par l’armée irakienne du village d’Akalah Sawab et du point de contrôle d’al-Kamounat sur la ligne séparant l’Irak de la Syrie. Parallèlement, sur le territoire syrien, l’armée et ses alliés ont nettoyé les fermes de Feyzah al-Baaj et la région de Wadi al-Sawab.

presstv.com