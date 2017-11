L’armée syrienne contrôle Abou Kamal, toute autre information n’est que pure propagande

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou avait annoncé que les troupes syriennes, appuyées par l’aviation russe, avaient pris Abou Kamal✌️

Un représentant du groupement russe en Syrie a démenti les informations selon lesquelles l’armée syrienne se serait retirée de la ville d’Abou Kamal, dans le gouvernorat de Deir ez-Zor, qualifiant ces propos de propagande.

Les troupes syriennes ne sont pas retirées de la ville d’Abou Kamal qu’elles occupent depuis vendredi, a annoncé un représentant du groupement russe en Syrie.

«Toutes les informations de Daech et des médias étrangers les citant selon lesquelles les troupes syriennes auraient abandonné la ville d’Abou Kamal sont de la propagande infondée. La ville est passée vendredi sous le contrôle de l’armée syrienne et des milices populaires», a indiqué la source.

Et d’ajouter qu’à l’heure actuelle le ratissage des alentours de la ville touchait à sa fin. «Les foyers de résistance des terroristes restants et les combattants isolés seront très prochainement totalement écrasés et les opérations de déminage pourront commencer dans les plus brefs délais», a-t-il ajouté.

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou avait plus tôt annoncé que les troupes syriennes, appuyées par l’aviation russe, avaient pris Abou Kamal, frontalière avec l’Irak, qui constituait le dernier bastion des terroristes de Daech en Syrie.

