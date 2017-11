Neutralisation de nombreux terroristes de “Daech” dans la banlieue ouest de Abou kamal

Des unités de l’armée syrienne traquent les terroristes de “Daech” dans la zone de Houeijet

Deir Ezzor / Dans le cadre des opérations menées pour éradiquer les terroristes, l’armée de l’air syrienne a neutralisé de nombreux terroristes de “Daech”, dont des chefs, dans la banlieue de Deir Ezzor.

Le correspondant de SANA à Deir Ezzor a fait savoir que l’armée de l’air avait mené des dizaines de raids sur les rassemblements des terroristes de “Daech” dans la banlieue ouest de la ville de Abou kamal, ce qui y a fait des dizaines de tués et blessés parmi eux et causé la destruction de leurs véhicules, armes et munitions.

Le correspondant de SANA a ajouté que des unités de l’armée arabe syrienne traquent les terroristes de “Daech” dans la zone de Houeijet Qate’.

