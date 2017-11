Macron. Le VRP multicarte vend armes et culture aux régimes criminels du Golfe

Selon l’Élysée, «les Émirats sont un partenaire de confiance»! Sont accusés de torture à grande échelle au Yemen par Amnesty international

Si certains devaient se poser des questions sur la conception des droits de l’homme du nouveau chef de guerre, ils y trouveront sans doute des réponses dans le discours fait par le le nouveau monarque de la République à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis où il est parti vendre culture (annexe du Louvre et de la Sorbonne) et armes françaises (deux Corvettes Gowin) ainsi que la constitution de nombreux autres contrats bilatéraux juteux pour les multinationales françaises aux tyrans des EAU (lire la litanie de contrats « structurants » passés avec les EAU à partir de 7’00 » sur la vidéo ci-dessous).

Ecouter également Macron se prononcer sur la grande purge saoudienne à 33’00 »

Du moment que le grand Capital et le complexe militaro-industrio-universitaire français engrange les bénéfices tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Doit on penser que le reste n’est que billevesée ?

Mondafrique a beau écarquillé les yeux en déclarant que « les Rafales vendus par la France au maréchal Sissi ont coulé les droits humains », cela fait longtemps que nous écrivons que la conception des droits de l’homme de Macron est sélective (MWn°8; MWn°7; MWn°6; MWn°5; MW n°2; MWn°1), tout comme celle de ses prédécesseurs d’ailleurs. L’homme n’est pas genre à s’embarrasser de quelques crimes de guerre commis par ses homologues (MW n°2) et semble embrasser volontiers le diable si il est quelque peu argenté.

Pour ce grand « projet civilisationnel » français aux Emirats Arabes Unis, peu importe que les EAU aient été accusés de torture à grande échelle au Yemen par Amnesty international, aient été impliquées dans des crimes de guerre au Yémen au sein de la coalition saoudienne, ou bien aient été mis en cause dans le soutien à Al Qaïda dans la péninsule Arabique (AQPA) au Yemen qui a revendiqué soit dit en passant les attentats terroristes à Paris du 11.01.15 ou bien aient vu une partie de leurs armes se retrouver aux mains des terroristes en Syrie.

Selon l’Associated Press (AP), la CIA et l’armée des USA « ont sous-traité une partie de leur campagne de torture en cours au Yémen aux Émirats arabes unis. Certains « interrogatoires » se font en présence de personnel étasunien sur des navires étatsuniens : « M0UKALLA, Yémen (AP) – Des centaines d’hommes arrêtés au cours de la chasse aux combattants d’al-Qaïda ont disparu dans un réseau secret de prisons du sud du Yémen où les abus sont routiniers et où les tortures atroces vont jusqu’au « grill », une méthode de torture où la victime est attachée à une broche comme un rôti pour la faire tourner au feu, selon une enquête de l’Associated Press. »

Selon Moon of Alabama, les EAU ont été « un participant clé de la coalition militaire menée par l’Arabie saoudite au Yémen. Ils sont connus pour fournir de l’équipement militaire, des formations et de l’assistance logistique aux forces de sécurité yéménites dans Aden et Al-Mukalla qui sont accusées de violations sérieuses du droit international« .

Selon The Hill : » La coalition dirigée par les Saoudiens et les forces de l’ancien régime saoudien se sont ouvertement alliées à l’AQPA et ont même combattu à leurs côtés. Suite à la guerre, l’AQPA est maintenant prête pour la première fois à se battre pour le pouvoir national au Yémen. »

Selon The Intercept : « Al-Qaïda dans la péninsule arabique – se bat aux côtés de la coalition étatsuno-saoudienne (dont fait partie la France, ndlr) contre les rebelles Houthi. »

En juin 2017, Amnesty International « a appelé à plusieurs reprises à un embargo complet sur les transferts d’armes qui pourraient être utilisés par n’importe quel parti en conflit au Yémen car il y a un risque substantiel que ces armes soient utilisées pour commettre ou faciliter des crimes de guerre ou d’autres graves violations (des droits humains) ».

Sputniknews ajoute : » Selon l’Élysée, «les Émirats sont un partenaire de confiance». Et cette confiance serait donc aussi donnée dans la lutte contre le terrorisme. Cependant, dans les crises actuelles, il semblerait que les Émirats aient tout de même fait le choix de suivre et même d’influencer les instigateurs de l’un des Islams politiques qui tuent aussi en France, jetant un trouble certain sur la responsabilité des élites émiraties: «En ce qui concerne l’Arabie saoudite, elle a toujours soutenu un salafisme pour lequel le quiétisme ne signifiait pas grand-chose: c’est un appel constant à la violence, au meurtre, au sectarisme, etc. Donc ces deux pays [Arabie saoudite et Qatar, ndlr] ont un passé assez lourd; simplement aujourd’hui quand il s’agit mutuellement de financer le terrorisme, c’est les hypocrites contre les menteurs.» « . Il est vrai que cela fait quelque peu désordre au moment où l’on commémore en France les attentats du 13 novembre 2015 perpétrés par des islamistes radicaux.

En conclusion, nous avons encore une nouvelle confirmation des plus cyniques que la grandeur et le rayonnement de la France n’a pas à se laisser assombrir par des considérations subalternes comme celles des droits humains. Au point de mettre certains au bord de la dissonance cognitive. Mais le nouveau monarque de la République semble à cet égard, quant à lui, bien immunisé.

Macron’s Watch n°9

