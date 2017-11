Israël face au Hezbollah?

Hezbollah, le parti de Dieu, la résistance pure de la victoire du sang sur le glaive!

Le quotidien britannique The Guardian a prétendu que les responsables du régime israélien étaient arrivés à la conclusion qu’une nouvelle guerre contre le Hezbollah libanais était inévitable.

La guerre contre le Hezbollah libanais est devenue une nouvelle motivation pour les régimes saoudien, israélien et américain pour faire face à l’Iran si bien que les responsables israéliens s’approchent de plus en plus de la guerre contre ce mouvement. Israël est arrivé à cette fin que la position du président syrien, Bachar al-Assad avait été renforcée et les bases de son gouvernement consolidées à cause des soutiens sans faille du Hezbollah.

Cependant certaines sources israéliennes tirent la sonnette d’alarme sur l’aventurisme de l’Arabie saoudite qui pousse Israël à entrer dans une nouvelle guerre contre le Liban pour compenser ses échecs en Syrie, en Irak et au Yémen.

Des sources de sécurité du régime de Tel-Aviv ont reconnu la supériorité de la capacité balistique et du potentiel des forces du Hezbollah en cas de la reproduction d’une guerre.

Le pire scénario de la prochaine guerre serait le tir des milliers de missiles depuis Gaza et le Liban au cœur d’Israël. La base politique et sécuritaire israélienne est confuse par rapport au Hezbollah, car ce mouvement continue de développer son arsenal militaire, selon ces sources de sécurité.

L’assaut contre les colonies situées non loin de la bande frontalière libanaise où les combattants du Hezbollah hisseraient les drapeaux de ce mouvement reste un autre scénario le plus mauvais pour Tel-Aviv auquel le Hezbollah pourra procéder.

Cependant, les ennemis israéliens savent que ce n’est la peine de recourir à de tels actes : l’enlèvement d’un seul soldat israélien suffit pour déstabiliser Israël tout entier !

