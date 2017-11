Syrie : Poutine annonce la fin proche de la lutte antiterroriste

Intervenant devant les journalistes à l’issue du sommet de l’APEC au Vietnam, Vladimir Poutine a signalé que la lutte armée visant la destruction du foyer de terroristes en Syrietouchait à sa fin et que désormais il fallait créer les conditions pour un processus politique, ajoutant que la Russie et les États-Unis ont convenu de s’engager dans cette voie.

«Aujourd’hui, il est tout à fait évident que le travail militaire visant à détruire le foyer des terroristes en Syrie touche à sa fin. Les derniers événements dans le sud-est du pays en témoignent. C’était, de fait, le dernier bastion de Daech», a dit Vladimir Poutine lors d’une conférence de presse finale à Danang.

«L’essentiel, à l’heure actuelle, est d’achever ce travail et de fixer les accords sur les zones de désescalade, de fixer le régime de cessez-le-feu, de créer les conditions pour le début d’un processus politique. C’est cet objectif qui est notamment inscrit dans notre déclaration russo-américaine conjointe. Je pense que ce sera un facteur substantiel dans le travail visant le règlement du problème syrien», a-t-il poursuivi.Il a précisé que la lutte contre le terrorisme sera poursuivie de concert par la Russie et les États-Unis.

M. Poutine a également rappelé qu’en marge du sommet, lui et son homologue américain Donald Trumpavaient convenu d’une déclaration commune sur la lutte contre le terrorisme en Syrie.

«Je peux dire que le travail en marge de l’APEC a été utile et fructueux car il n’était pas facile d’aboutir à une déclaration sur la Syrie. Nos experts ont travaillé sur cette déclaration à la veille du sommet, et hier le document a été mis au point», a raconté le Président russe aux journalistes.

Selon lui, lors de la rédaction du document, Sergueï Lavrov et Rex Tillerson venaient donner un coup de main quand des problèmes surgissaient.

«Aujourd’hui, nous nous sommes concertés sur le document avec le Président des États-Unis. Je le trouve important parce qu’il met en relief certains aspects absolument fondamentaux. D’abord, c’est la poursuite de la lutte contre le terrorisme, ce qui est également important pour les États-Unis, surtout à la lumière des derniers événements tragiques dans ce pays en lien avec des attaques terroristes. C’est important pour nous, pour un pays qui est depuis longtemps confronté à ce problème. C’est important pour l’ensemble de la communauté internationale», a dit M. Poutine.

«La lutte contre le terrorisme sera poursuivie, elle sera poursuivie en commun », a-t-il ajouté.

fr.sputniknews.com

Russian President Vladimir Putin and US President @realDonaldTrump approved a joint statement on Syria following a conversation at the #APEC Economic Leaders’ Meeting https://t.co/F981p31zJl

— President of Russia (@KremlinRussia_E) 11 novembre 2017