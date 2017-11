Israël craint une nouvelle confrontation avec le Hezbollah

Une guerre contre le Hezbollah, ne sera pas facile

Un expert israélien des affaires internationales estime que l’Arabie saoudite entend pousser Israël vers une guerre par procuration contre le Hezbollah.

Le quotidien panarabe Rai al-Youm s’est référé, jeudi 9 novembre, aux déclarations d’Oren Nahari, commentateur israélien des affaires internationales à Walla News, pour révéler que l’Arabie saoudite comptait encourager Israël à déclencher une guerre contre le Hezbollah, au nom de Riyad.

« Ce que cherchent les Saoudiens est une guerre par procuration contre le Hezbollah », a déclaré Oren Nahari à l’antenne d’une chaîne de télévision semi-officielle d’Israël.

Les Israéliens vivent dans la crainte du Hezbollahhttps://t.co/hMI17a5neC pic.twitter.com/A47qfeTEqB — Press TV Français (@PresstvFr) 22 août 2017

Dans le même temps, le quotidien israélien Yediot Aharonot a révélé que la direction du renseignement militaire israélien (Aman) se préoccupait d’une confrontation avec le Hezbollah, sur le front du Nord.

Citant de hauts responsables politiques et sécuritaires d’Israël, Yediot Aharonot a écrit: « Suite à l’octroi, par les États-Unis, d’une grosse aide militaire à Israël, destinée à le protéger face aux attaques au missile, le général-major Herzi Halevi, directeur d’Aman, a averti qu’une guerre contre le Hezbollah, ne sera pas facile. Toute confrontation sur le front du Nord sera périlleuse et nous sommes dans une situation compliquée et ambiguë. »

Rai al-Youm ajoute que les Israéliens n’avaient même pas pris en considération le rôle que pourraient jouer la Syrie et l’Iran dans une possible guerre contre le Hezbollah d’autant plus que les estimations de Tel-Aviv sur la chute du président syrien Bachar al-Assad sont déjà tombées à l’eau.

presstv.com