Pyongyang réaffirme ses ambitions nucléaires face à la visite de Trump en Corée du Sud

SEOUL, 07 nov. Yonhap – La Corée du Nord a réaffirmé ce mardi via son journal officiel, le Rodong Sinmun, son intention de renforcer sa puissance nucléaire alors que le président américain Donald Trump était sur le point d’arriver en Corée du Sud pour une visite d’Etat de deux jours.

Pyongyang a également condamné les Etats-Unis pour avoir fait augmenter la tension sur la péninsule coréenne en envoyant trois porte-avions à propulsion nucléaire dans la région au moment de cette visite, selon le journal.

«Nous renforcerons davantage nos forces nucléaires tant que les Etats-Unis et leurs partisans continueront leurs actes hostiles contre nous», a dit le quotidien officiel du régime nord-coréen.

Trump est arrivé en Corée du Sud en milieu de journée après une visite de trois jours au Japon. Séoul est le deuxième pays parmi les cinq de la tournée de 12 jours de Trump, avec aussi la Chine, le Vietnam et les Philippines.

La Corée du Nord s’est abstenue d’effectuer une provocation pendant plus de 50 jours après des lancements de missiles balistiques intercontinentaux au-dessus du Japon en juillet et un essai nucléaire, le plus puissant à ce jour, en septembre.

Trump, de son côté, a déclaré que l’ambition nucléaire de la Corée du Nord constitue «une menace pour le monde civilisé, la paix et la stabilité internationales».

Le président américain a également déclaré que «le temps de la patience stratégique» avec la Corée du Nord est révolu.

