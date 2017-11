Fusillade au Texas: Poutine dénonce un crime «cruel» et «cynique»

Le chef du Kremlin a présenté ses condoléances à son homologue américain suite à la mort de 26 personnes lors d’une attaque dans une église du Texas dimanche soir.

Vladimir Poutine a envoyé lundi un message de condoléances au Président américain Donald Trump après la mort 26 personnes, tuées par un homme qui a ouvert le feu dimanche dans une église du Texas, dans le sud des États-Unis.

«Veuillez accepter nos plus sincères condoléances pour la tragédie du Texas. Il est difficile d’imaginer un crime plus cruel et plus cynique qu’un meurtre perpétré lors d’un office», stipule le document publié sur le site officiel du Kremlin.

Le chef de l’État a ajouté que la Russie partageait le deuil de ceux qui avaient perdu leur famille et leurs proches, et espérait un prompt rétablissement des blessés.

Cette tuerie, l’une des pires de l’histoire récente des États-Unis, intervient cinq semaines seulement après celle de Las Vegas, la fusillade la plus meurtrière jamais perpétrée dans le pays avec 58 morts, qui avait relancé une fois de plus le débat sur la réglementation des armes à feu.

