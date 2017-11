La France de Sarkozy a détruit le peuple de Libye

Rapport parlementaire britannique : La guerre franco-britannique soutenue par les USA contre la Libye est basée sur des mensonges

Selon Kla TV, le journaliste et écrivain nord-américain Benjamin « Ben » Norton a publié le 16 septembre 2016, sur le portail d’information américain « Salon », un résumé du rapport du Parlement britannique :

– « Nous n’avons en aucune façon pu constater que le gouvernement britannique a mené une analyse appropriée concernant la nature des émeutes en Libye », c’est ce qui est écrit dans le rapport. « La stratégie du Royaume-Uni se base au contraire sur de fausses hypothèses et une compréhension lacunaire du dossier de preuve. »

– « Mouammar al-Kadhafi a certes menacé d’utiliser la violence contre ceux qui prendraient les armes contre son régime, mais cela n’est pas nécessairement une menace pour tous les habitants de Benghazi », poursuit le rapport. De plus les insurgés étaient en grande partie infiltrés pas des groupements terroristes comme par exemple al-Qaïda.

– Des exemples ont montré que dans le passé le dirigeant libyen avait procédé de manière « très prudente » pour éviter des victimes civiles. Dans une de ces situations « Kadhafi s’est efforcé pendant six mois d’apaiser les tribus vivant à l’Est (autour de Benghazi), au lieu de miser sur l’élimination (violente) des menaces contre le régime venant de ce côté. »

– Le rapport parlementaire indique que le but prétendu de l’intervention de l’OTAN, qui a été présenté comme une mission humanitaire, de protéger la population civile de Benghazi, a pu être mis en pratique en un seul jour. Car le 20 mars 2011 déjà les troupes de Kadhafi s’étaient retirées à environ 40 miles de Benghazi et l’intervention de l’OTAN aurait pu être interrompue.

– Mais la France qui était à l’initiative de cette intervention militaire était motivée par des intérêts économiques et politiques, et non humanitaires. Les médias aussi étaient dans le coup et ils ont répandu des rumeurs inacceptables sur Kadhafi et le gouvernement libyen, surtout à travers la chaîne télévisée arabe « Al Jazeera », pour justifier cette intervention militaire.

– La révolte, qui en réalité était violente et non pacifique, aurait pourtant difficilement pu réussir sans le soutien militaire venant de l’étranger.

– Ben Norton conclut : Le bombardement de l’OTAN a fait sombrer la Libye dans une catastrophe humanitaire, a tué des milliers de personnes et chassé des centaines de milliers d’autres. La Libye qui autrefois était le pays avec le niveau de vie le plus élevé d’Afrique a ainsi été transformée en « Etat en faillite » brisé par la guerre.

